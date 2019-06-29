Копирайт изображения NASA Image caption NASA повідомляє, що спостереження за Титаном може дати революційні знання про Всесвіт

NASA готується відправити дрон на супутник Сатурна Титан. Вартість цього проєкту - один мільярд доларів.

Цей літальний апарат відвідає десятки перспективних місць на Титані, аби дослідити хімічні процеси, які можуть призвести до життя.

Вчені вважають, що Титан схожий із Землею на її ранньому етапі формування.

Дрон планують запустити на цей супутник у 2026 році, а прибуде він у 2034. Для нової місії обрали апарат Dragonfly.

Відомо, що на Титані є вітри, річки, моря і озера - все як на Землі, ​​але з екзотичною відмінністю.

Величезний супутник має свій сезонний цикл, де вітер і дощ формують поверхню, утворюючи річкові канали, моря, дюни і берегові лінії.

Середня температура на ньому -179C - це означає, що гори повністю з льоду, а рідкий метан виконує багато функцій, які на Землі виконує вода.

Dragonfly спочатку приземлиться на просторах дюни "Шангрі-Ла" (темна поверхня Титану), яка схожа на лінійні дюни в Намібії на півдні Африки.

Дрон буде досліджувати цю місцевість короткими перельотами, при цьому зупинятися, аби взяти зразки.

"Політ на Титан насправді легший, ніж політ на Землю", - каже головний дослідник місії Елізабет Тертл з лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса в Меріленді.

"Атмосфера Титану на поверхні в чотири рази щільніша, ніж атмосфера на поверхні Землі, а сила тяжіння становить близько однієї сьомої сили тяжіння на Землі".

Вона додала: "Це найкращий спосіб туди дістатися і найкращий спосіб пройти далекі відстані, аби ми могли проводити вимірювання в різних геологічних умовах".

Ця місія досягне ударного кратера Селк, що є на Титані. Є свідчення, що там були рідка вода та органіка - складні молекули на основі вуглецю, які необхідні для життя. Вони, можливо, існували там десятки тисяч років.

"Те, що дійсно хвилює мене в цій місії, це той факт, що Титан має всі ключові інгредієнти, необхідні для життя", - сказав доктор Лорі Глейз, директор напрямку з вивчення планет у NASA.

"Рідка вода і рідкий метан. У нас є складні молекули на основі органічного вуглецю. І ми маємо енергію, яка, як ми знаємо, потрібна для життя."

"Таким чином, ми маємо можливість спостерігати за процесами на Титані, які відбувалися на ранній Землі, коли почало формуватися життя і, можливо, навіть умови, які могли б зберегти життя сьогодні".

Дрон Dragonfly несе інструменти, які можуть досліджувати атмосферу супутника та його води, а також шукати докази існування життя в минулому чи сьогодні.

"З місією Dragonfly NASA знову зробить те, що ніхто не міг зробити", - заявив адміністратор космічного агентства США Джим Бріденштін.

"Політ на цей таємний океанічний світ може принести революцію в те, що ми знаємо про життя у Всесвіті. Ця передова місія була б немислима навіть кілька років тому, але ми тепер готові до дивовижного польоту".

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