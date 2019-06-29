Путін про українських моряків: "Треба дочекатися рішення суду"

Копирайт изображения Getty Images Image caption 24 українці знаходяться у СІЗО Москви

Президент Росії Володимир Путін каже, що на саміті "Великої двадцятки" у Японії Трамп підняв питання про долю українських моряків, які перебувають за ґратами в Росії.

Про це він сказав на прес-конференції за результатами візиту.

У листопаді російські прикордонники захопили три українські військові кораблі, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 українців, які перебували на кораблях, арештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО до Москви.

"Ця тема піднімалась - я не пам'ятаю, на обіді чи під час нашої зустрічі. Але президент США зробив її однією з пріоритетних під час нашого спілкування на саміті", - сказав Путін.

Президент Росії повідомив, що пояснив Трампу ситуацію навколо моряків. "Рішення поки немає. У нас іде судовий процес. Потрібно дочекатися, будемо потім вирішувати", - сказав російський президент.

Він додав, що ці процеси не повинні бути пов'язані з передвиборчою кампанією в Україні.

Також Путін спростував інформацію, яка напередодні з'явилася у ЗМІ, що звільнення моряків пов'язане з поверненням Росії у ПАРЄ.

Захоплення кораблів

25 листопада 2019 року російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 членів екіпажу, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю. Кілька з них під час обстрілу росіянами отримали поранення.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають звільнення моряків і кораблів.

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На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.

Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони територіальних вод від узбережжя Криму.

Рішення суду ООН

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії негайно звільнити 24 захоплених моряків та повернути три кораблі. Це рішення стало тимчасовим заходом у справі за позовом України щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

За місяць Росія мала відзвітувати трибуналу про його виконання. Однак замість цього російське МЗС 25 червня направило українській стороні ноту з проханням надати "письмові гарантії участі та продовження кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

У відповідь на це українське зовнішньополітичне відомство направило власну ноту, де висловило "рішучий протест із приводу невиконання РФ наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року і продовження незаконного утримання 24 українських моряків".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною та Росією щодо імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона вже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - йдеться в заяві МЗС.

Ця нота українського міністерства викликала обурення з боку президента Володимира Зеленського. За його словами, міністр Павло Клімкін не поінформував його про цей крок.

"Я як президент України дізнаюсь інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету, а точніше сказати - з "Української правди", - сказав глава держави.

"Нагадую всім, в очі не бачив цю ноту-відповідь на ноту РФ. Бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України", - обурився Зеленський і додав, що такі дії міністра можуть поставити під загрозу звільнення українських моряків.

У відповідь Павло Клімкін виклав у Facebook обидві ноти, про які говорив Зеленський, і віджартувався: "Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути".

Раніше Зеленський подав у парламент подання про звільнення Клімкіна з посади, однак депутати його так і не підтримали.

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