Лікарі відключать чоловіка, який 11 років був у вегетативному стані
Вищий суд Франції прийняв остаточне рішення у справі Вінсента Ламберта - лікарі тепер можуть відключити його від штучного життєзабезпечення. Чоловік майже 11 років перебуває у стійкому вегетативному стані після аварії.
Ситуація навколо 42-річного Вінсента, який має параліч чотирьох кінцівок, в центрі уваги всієї Франції, навколо неї точаться запеклі дискусії.
Адвокати батьків Ламберта погрожували звинуватити у вбивстві, якщо життя їхнього сина перервуть, повідомляє AFP.
Вони давно боролися за те, аби Вінсент залишався живим, але справа розділила їхню сім'ю, як і всю націю.
Дружина пана Ламберта, шість його братів і сестер, а також племінник стверджували, що гуманно дозволити йому померти.
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Європейський суд з прав людини у 2015 році не підтримав батьків, але тоді лікарі не вимкнули його від життєзабезпечення через побоювання щодо безпеки.
20 травня лікарі госпіталю в північному місті Реймс почали прибирати трубки для підтримання життєзабезпечення Вінсента.
Але в цей час Апеляційний суд у Парижі раптом наказав їм відновити штучну підтримку, справу передали до касаційного суду.
Згідно з останнім судовим рішенням, механізми життєзабезпечення тепер відключать.
Оскаржити це рішення вже не можна.
Цей випадок викликав великі дискусії в суспільстві, адже у Франції евтаназія є незаконною, але лікарям можна стосовно невиліковно хворих пацієнтів використовувати глибоку седацію (медикаментозне пригнічення свідомості - Ред.).
Вінсент Ламберт - колишній медбрат, який перебував у паралічі з мінімальною свідомістю після аварії на мотоциклі в 2008 році.
Їжу та воду йому вводили через шлунковий зонд. Він може дихати без штучної допомоги, іноді відкриває очі.
Після декількох років спроб поліпшити його стан, у 2013 році група медиків після консультацій з дружиною рекомендувала зупинити його підтримку.
Оскільки з іншими членами родини консультацій не було, рішення оскаржили. З того часу почалася тривала юридична боротьба.
Його набожні батьки, католики П'єр і Вів'єн, залишилися непохитними - вони наполягали на продовженні життєзабезпечення сина.
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