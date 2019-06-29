Лікарі відключать чоловіка, який 11 років був у вегетативному стані

Копирайт изображения HANDOUT VIA AFP Image caption Вінсент Ламберт

Вищий суд Франції прийняв остаточне рішення у справі Вінсента Ламберта - лікарі тепер можуть відключити його від штучного життєзабезпечення. Чоловік майже 11 років перебуває у стійкому вегетативному стані після аварії.

Ситуація навколо 42-річного Вінсента, який має параліч чотирьох кінцівок, в центрі уваги всієї Франції, навколо неї точаться запеклі дискусії.

Адвокати батьків Ламберта погрожували звинуватити у вбивстві, якщо життя їхнього сина перервуть, повідомляє AFP.

Вони давно боролися за те, аби Вінсент залишався живим, але справа розділила їхню сім'ю, як і всю націю.

Дружина пана Ламберта, шість його братів і сестер, а також племінник стверджували, що гуманно дозволити йому померти.

Європейський суд з прав людини у 2015 році не підтримав батьків, але тоді лікарі не вимкнули його від життєзабезпечення через побоювання щодо безпеки.

20 травня лікарі госпіталю в північному місті Реймс почали прибирати трубки для підтримання життєзабезпечення Вінсента.

Але в цей час Апеляційний суд у Парижі раптом наказав їм відновити штучну підтримку, справу передали до касаційного суду.

Згідно з останнім судовим рішенням, механізми життєзабезпечення тепер відключать.

Оскаржити це рішення вже не можна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вів'єн Ламберт боролася за продовження життя сина

Цей випадок викликав великі дискусії в суспільстві, адже у Франції евтаназія є незаконною, але лікарям можна стосовно невиліковно хворих пацієнтів використовувати глибоку седацію (медикаментозне пригнічення свідомості - Ред.).

Вінсент Ламберт - колишній медбрат, який перебував у паралічі з мінімальною свідомістю після аварії на мотоциклі в 2008 році.

Їжу та воду йому вводили через шлунковий зонд. Він може дихати без штучної допомоги, іноді відкриває очі.

Після декількох років спроб поліпшити його стан, у 2013 році група медиків після консультацій з дружиною рекомендувала зупинити його підтримку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рейчел Ламберт наполягає на тому, що її чоловік "ніколи не хотів би бути в такому стані"

Оскільки з іншими членами родини консультацій не було, рішення оскаржили. З того часу почалася тривала юридична боротьба.

Його набожні батьки, католики П'єр і Вів'єн, залишилися непохитними - вони наполягали на продовженні життєзабезпечення сина.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!