Світ без пісень The Beatles: чи варто йти в кіно на фільм "Вчора"

Копирайт изображения Getty Images

Нова романтична комедія розповідає історію звичайного хлопця на ім'я Джек: він опиняється в ситуації, в якій хотіли б опинитися чимало з нас.

Спробуйте уявити: одного ранку ви прокидаєтесь у світі, де ніхто ніколи не чув про The Beatles та їхні пісні. Ніхто, крім вас.

В усьому іншому це той самий світ - ваші друзі, ваші знайомі, ваша улюблена музика, усі популярні рок-гурти начебто на місці… Але пошук в інтернеті за запитом "Beatles" видає лише зображення комах.

Головний герой Джек Малік - музикант і співак, який мріяв стати зіркою, але так і не став. Він потрапляє в аварію, а до тями приходить вже в лікарні: проте в якійсь альтернативній реальності, де все нібито знайоме, окрім…

У компанії друзів Джек, як і завжди, бере до рук гітару і починає співати відому пісню "бітлів" Yesterday ("Вчора"). Коли пісня закінчується, всі у захваті. Подруга Джека Еллі не стримує сліз.

"Боже! Коли ти встиг написати цю чудову пісню?", - запитує вона головного героя.

"Це не моя пісня, - здивовано каже Джек. - Це ж The Beatles".

"Хто-хто?", - перепитують друзі, додаючи, що ніколи про таких не чули.

Джек намагається знайти щось про "ліверпульську четвірку" в інтернеті, але безрезультатно - у цьому світі просто немає ніяких Леннона, Маккартні, Гаррісона та Рінго Старра.

Тепер Джек усвідомлює усі неймовірні перспективи ситуації, в яку він потрапив: можна виконувати пісні The Beatles, і ніхто не буде знати, що вони не твої. Джек трохи вагається, але чим він ризикує?

Він починає співати ці пісні як власні. І - о, чудо! - навіть в посередньому виконанні вони звучать чудово. Джек швидко стає зіркою світового масштабу.

Зворушлива альтернативна реальність

Сценарист стрічки Річард Кьортіс відомий своїми романтичними комедіями. Найкращі з них - "Чотири весілля і похорон" і "Реальна любов".

Світ, який створює Кьортіс настільки привабливий, що нам хочеться, аби він був реальністю, пише оглядач BBC Culture Карін Джеймс. Він повен емоцій, радості і... розбитих сердець.

Ситуації і персонажі в нього більш яскраві, ніж в повсякденному житті. І, звісно, герої мають неймовірний шарм - як, приміром, у Г'ю Гранта.

"Вчора" також має всі ці якості, от тільки головний роман тут розгортається не між героями стрічки, а між The Beatles і глядачами. Музика "ліверпульської четвірки" фактично створює єдиний плейлист довжиною в цілий фільм.

Отже, Джеку Маліку, якого грає Хімеш Патель, не вистачає власного таланту, аби стати знаменитістю, але завдяки репертуару "бітлів" він доволі легко підкорює музичний Олімп.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роль головного героя у фільмі зіграв британський актор Хімеш Патель

Між Джеком і його подругою дитинства Еллі (Лілі Джеймс) існують романтичні почуття, в яких вони самі довго не зізнаються, але глядачам це добре помітно.

Кохання коханням, а комедія постійно проривається у сюжет фільму. Весело спостерігати за стражданнями Джонса, коли він намагається згадати слова то однієї, то іншої пісні, які він нібито сам написав. А це дійсно непросто - навіть для фаната The Beatles.

Тільки у перших альбомах тексти пісень "бітлів" були доволі примітивними, але на більш пізньому етапі їхньої творчості почали з'являтися складні образи і загадкові звороти.

Джек страждає, згадуючи слова Eleanor Rigby: як же звали того, хто ночами штопав шкарпетки, і що, чорт забирай, Елінор зберігала у кувшині біля дверей?

Але ось момент, який зачепить музикальні струни у сердці не лише бітломана, але й людини, яка ніколи не чула The Beatles (припустімо, такі існують): коли Джек сольно виконує The Long and Winding Road або Let It Be ми раптом усвідомлюємо, наскільки прекрасні ці мелодії самі по собі - навіть у виконанні цього простого хлопця, повністю позбавленого харизми Маккартні або Леннона.

Ей, чувак! Don't make it bad

Комедія також вдалася. Навіть коли ми маємо справу з жартами, вже відомими нам завдяки трейлеру фільму, вони від цього не стають несмішними.

Міра Саял, чудова в ролі мами Джека, коли по секрету розповідає сусіду, що її син написав нову пісню - Leave It Be.

Актори другого плану грають дуже природньо. Відомий британський музикант Ед Ширан практично грає самого себе.

Відправляючись на гастролі до Росії, він просить Джека виступити на розігріві. І коли Джек тієї ж миті пише пісню (вгадайте, яку!), Ширан одразу розуміє, що це йому потрібно виступати на розігріві в свого друга.

Режисер Денні Бойл начебто не надто асоціюється з романтичними комедіями, але його простий стиль тут виглядає дуже доречним - коли треба зберегти баланс між природністю, ніжністю і грандіозними сценами, як-от концерт на даху, коли Джек співає Help!, чи концерт Ширана на стадіоні "Вемблі".

Водночас Бойл жодного разу не дозволив великим концертним номерам затьмарити ситуацію постійного етичного і естетичного вибору, перед яким опиняється звичайний хлопець, що потрапив у настільки незвичну ситуацію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сценарист Річард Кьортіс (ліворуч) і режисер Денні Бойл

Коли Джек підписує контракт з музичним лейблом і відправляється до Лос-Анджелеса, Кьортіс не намагається прикрасити світ радників і керівників цієї галузі, яка старається просувати свого нового генія на ринку.

Приміром, Ширан, почувши Hey Jude, пропонує внести у текст покращення: dude ("чувак") замість Jude. Дійсно, хто такий Джуд? Лоігчно? Протягом усього фільму нам обережно повідомляють: геній не має нічого спільного з логікою.

Дивно, але якщо у фільму і є якесь слабке місце, то це якраз романтична історія Еллі та Джека, вважає оглядач BBC Culture. Їхні почуття і стосунки, що не склалися, заслуговують на більш продуману подачу.

Еллі у виконанні Лілі Джеймс щира і приваблива, але чи варто було одягати і причісувати її настільки старомодно, що вона виглядає ходячим стереотипом шкільної вчительки?

В один із моментів, їй вдається викликати у глядача почуття, що нагадують про фільм "Ноттінг-Гілл" (коли один з партнерів у парі знаменитий, а інший ні).

Еллі каже Джеку: "Я половину життя чекала, коли ти прокинешся і покохаєш мене. Але я шкільна вчителька, а ти найкращий у світі виконавець і автор пісень".

Втім, хоча любовна лінія у фільмі і виглядає дещо пріснуватою, та частина, що стосується "бітлів", робить "Вчора" стрічкою, яка безумовно заслуговує перегляду.

Кілька разів виникає відчуття, що справжні Пол і Рінго ось-ось з'являться в кадрі і виведуть Джека на чисту воду. Але вас очікує ще більш вражаючий момент - раптове потрясіння, неймовірний візуальний трюк, коли від подиву просто відвисає щелепа.

Роботи Річарда Кьортіса часто викликають суперечки. Напередодні кожного Різдва Twitter вирує через дискусії щодо його "Реальної любові": половина людей це кіно обожнює, інші вважають його мало не головним свідченням занепаду цивілізації.

Але Кьортіс ніколи не відступає від сентиментального відчуття, яке лежить в основі його історій, і він має на це право. Якщо ви серед тих, хто вважає його фільми занадто солодкими, то єдине, що можна додати про "Вчора" - тут вам вирішувати самим, каже оглядач BBC Culture Карін Джеймс і ставить фільму власну оцінку: чотири зірки з п'яти можливих.

