Жінку поранили в живіт. Її звинувачують у вбивстві своєї ненародженої дитини

Копирайт изображения Reuters

27-річну жінку зі штату Алабама звинувачують у ненавмисному вбивстві її власної ненародженої дитини під час стрілянини. Попри те, що стріляла не вона.

Маршу Джонс арештували минулої середи у справі про стрілянину, в ході якої інша жінка поранила її в живіт.

Інцидент стався на початку грудня минулого року, коли пані Джонс перебувала на шостому місяці вагітності. Того дня вона взяла участь в бійці з 23-річною Ебоні Джемісон, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними правоохоронців, між жінками сталася суперечка, яка стосувалася батька ненародженої дитини. Сварка закінчилася тим, що Ебоні Джемісон вистрілила у Маршу Джонс. В результаті в жінки стався викидень.

Спочатку правоохоронці висунули звинувачення саме жінці, що стріляла, - її звинуватили в ненавмисному вбивстві дитини. Проте суд присяжних зняв із неї ці звинувачення.

Згодом поліція заявила, що сварку, яка призвела до стрілянини, розпочала саме Марша Джонс, і оскільки тим самим вона поставила під загрозу життя своєї дитини, то їй також будуть висунені звинувачення в неумисному вбивстві.

Правоохоронці також сказали, що за їхніми даними, Ебоні Джемісон змушена була захищатися від пані Джонс.

У грудні представник поліції Денні Рід заявив: "Єдиною справжньою жертвою цієї історії є ненароджена дитина. Саме мама є людиною, яка розпочала і продовжувала бійку, яка завершилася смертю дитини".

У середу пані Джонс арештували, але вже наступного дня випустили під заставу.

Ебоні Джемісон каже, що хоча Маршу Джонс дійсно варто покарати, вона все ж вважає звинувачення у вбивстві несправедливими.

"Не думаю, що її варто карати за ненавмисне вбивство, оскільки сама вона не вбивала свою дитину", - розповіла жінка виданню Buzzfeed.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що офіс окружного прокурора вже поширив заяву, в якій сказано, що правоохоронці все ще оцінюють необхідність покарання для Марші Джонс за цією "по-справжньому трагічною справою".

"Ми все ще перебуваємо на етапі оцінки цієї справи і ще не визначилися з тим, розслідувати її як ненавмисне вбивство, послабити звинувачення, чи взагалі відмовитися від кримінального переслідування", - йдеться в заяві.

На захист жінки висловилися численні активістки, що борються за права жінок, - зокрема за дозвіл на аборти.

За їхніми словами, штат Алабама вчергове довів, що вважає єдиною відповідальністю вагітної жінки - народити живу, здорову дитину, а будь-які дії матері, що можуть цьому завадити, розглядаються як злочин.

У травні в Алабамі вступив у силу закон, який забороняє аборти на будь-якому місяці вагітності. Згідно з ним, наслідком процедури стане кримінальне переслідування жінки.

Окрім того, у штаті діють закони, які дозоляють висувати звинувачення за вбивство ненародженої дитини і через насильницькі дії.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!