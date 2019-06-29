Глава УГКЦ говоритиме з папою римським про статус патріархату - ЗМІ

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Глава Української греко-католицької церкви верховний єпископ Києво-Галицький Святослав (Шевчук) планує обговорити з папою римським питання отримання статусу патріархату.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню RISU.

Очікується, що розмова відбудеться 5-6 липня під час робочої зустрічі, на яку папа Франциск нещодавно запросив перших осіб УГКЦ.

За словами очільника УГКЦ, вже зараз Українська греко-католицька церква фактично відповідає способу існування патріархату. Він додав, що "патріархат не дається, його визнають".

"Для нас патріархат - це не є лише якийсь титул чи звання, а передусім спосіб існування. Очевидно, що ми є в сопричасті з Апостольською Столицею, але центр глобальної єдності нашої Церкви відбувається через Предстоятеля. Тому наші єпископи з усього світу відповідають не лише за свою єпархію, але за всю нашу Церкву в усьому світі", - сказав владика Святослав.

"Коли потрібно обрати нового єпископа для Австралії, то наші єпископи з усього світу шукають найкращого кандидата і голосують за цей вибір. Тож це є спосіб існування як патріаршої Церкви", - додав він.

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Про майбутню зустріч перших осіб УГКЦ і папи Римського стало відомо минулого місяця, коли папа Франциск направив до них відповідне запрошення.

"Цією зустріччю святіший отець бажає висловити свою близькість Українській греко-католицькій церкві, що здійснює душпастирське служіння як на батьківщині, так і в різних місцях світу", - йшлося в поясненні Ватиканського прес-центру.

"Це є дуже важливий сигнал підтримки нашої церкви, а також початок дуже серйозної праці, щоби можна було забезпечити належний розвиток нашої церкви у її структурах, у її пастирській діяльності в Україні і за кордоном", - сказав владика Святослав, коментуючи запрошення.

За його словами, прецедентів таких зустрічей не було "майже ніколи".

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