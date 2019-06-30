Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином на кордоні двох Корей

Копирайт изображения Reuters Image caption Під час зустрічі Трамп на кілька секунд перейшов на територію Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні на кордоні Південної і Північної Корей. Зустріч лідерів США і КНДР в цьому місці сталася вперше в історії.

"Радий знову тебе бачити", - сказав Трамп Кім Чен Ину на початку зустрічі. Спочатку очікувалося, що зустріч буде короткою і обмежиться рукостисканням і невеликим діалогом.

Після рукостискання Дональд Трамп перетнув демаркаційну лінію і опинився на території КНДР. Він зробив кілька кроків, після чого обидва лідери знову потиснули один одному руки і перейшли на південну сторону демілітаризованої зони.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що символічний перетин кордону став для нього "величезною честю".

"Президент Трамп щойно перейшов через демаркаційну лінію, що зробило його першим президентом [США], який нас відвідав. Це висловлює його бажання працювати над кращим майбутнім", - сказав Кім Чен Ин.

Після короткої розмови і спілкування з журналістами президенти вирушили в будівлю для переговорів - так званий Дім свободи - і продовжили зустріч там. Через певний час до будівлі запустили журналістів.

"Я хочу подякувати йому. Якби після того як я розмістив запрошення в соцмережах, він не з'явився, преса б мене виставила в дуже поганому світлі", - заявив Трамп. Після цих слів зустріч завершилася.

"Дуже хороші відносини"

Раніше Трамп прибув до прикордонного пункту Пханмунджом на вертольоті, після чого піднявся на оглядовий майданчик спостережного пункту і оглянув позиції КНДР разом з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Це буде вже третя за рахунком зустріч Трампа з головою Північної Кореї. Перший в історії саміт США і КНДР пройшов в 2018 році в Сінгапурі.

Тоді Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ, в якому Пхеньян узяв на себе зобов'язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона.

Раніше Трамп заявив на прес-конференції, що між ним і Кімом "дуже хороші відносини" і йому кортить зустрітися з главою КНДР.

Демілітаризована зона (ДМЗ) - це вузька смужка території вздовж кордону КНДР і Південної Кореї, яку до Трампа не відвідувала жоден чинний президент США.

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