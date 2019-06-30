Електромобілі мають шуміти так само, як звичайні авто - нові правила ЄС

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Електромобілі повинні бути обладнані спеціальними звуковими пристроями, які імітуватимуть звук традиційного двигуна внутрішнього згоряння.

Про це йдеться в нових правилах ЄС, які вступлять в силу вже найближчого понеділка.

Нові норми були схвалені на тлі побоювань щодо того, що електромобілі є занадто тихими.

Хоча дехто сприймає це як їхню безумовну перевагу, є й чимало тих, хто говорить про небезпеку такої особливості електрокарів, адже пішоходи можуть не почути, що до них наближається авто.

Згідно з новими правилами, усі види електрокарів мають бути обладнані спеціальними пристроями, які видаватимуть звук - такий самий, як видають двигуни звичайних автомобілів.

Ця звукова система має вмикатися, коли електромобіль їде зі швидкістю до 20 км/год, коли його рух є майже безшумним.

Таким чином пішоходи, велосипедисти та інші учасники дорожнього руху будуть попереджені про приближення автомобіля.

Представники благодійної організації Guide Dogs, яка виступала за схвалення нових норм, кажуть, що задоволенні рішенням влади, але впевнені: звуковий пристрій має працювати на усіх швидкостях, а не лише до 20 км/год.

"Ця нова вимога дозволить пішоходам бути більш впевненими у своїй безпеці, коли вони переходять дорогу", - каже міністр транспорту Великої Британії Майкл Елліс.

З понеділка нові правила стосуватимуться виключно нових електромобілів, а з 2021 звуковими пристроями повинні бути обладнані всі подібні авто. Їх можна буде придбати і встановити на автівку окремо.

Раніше британський уряд анонсував план, згідно з яким вже у 2040 році в країні має бути повністю припинений продаж дизельних та бензинових автомобілів.

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