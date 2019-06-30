Влада Шрі-Ланки найняла двох катів для страти злочинців. Шукали за оголошенням

Копирайт изображения Reuters Image caption Протести проти застосування смертної кари у Шрі-Ланці

В рамках підготовки до страти чотирьох злочинців влада Шрі-Ланки найняла двох катів.

Їх обрали серед понад 100 кандидатів, які відгукнулися на оголошення, оприлюднене ще на початку 2019 року.

В ньому йшлося, зокрема, про те, що особи, готові виконати роль катів, мають бути чоловіками віком від 18 до 45 років з "сильним характером", які мають громадянство Шрі-Ланки.

Попри це, за даними місцевих ЗМІ, на вакансію також відгукнулися двоє громадян США і двоє жінок.

Представник в'язниці розповів, що двом відібраним кандидатам ще доведеться пройти двотижневе навчання.

Смертна кара у Шрі-Ланці дозволена законодавством, але її не застосовували ще з 1976 року.

Чотирьох осіб, яких засудили до смертної кари, визнали винними за справами, пов'язаними з незаконним обігом наркотиків.

Повернення смертної кари

За законами Шрі-Ланки, зґвалтування, торгівля наркотиками і вбивство можуть каратися смертною карою, але впродовж останніх 43 років цей вид покарання не застосовувався.

Втім, діючий президент країни Маїтріпала Сірісена впевнений, що смертну кару необхідно повернути - мовляв, це чи не єдиний спосіб боротьби з обігом наркотиків.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мітингувальники звинувачують президента країни в тому, що поверненням смертної кари він намагається підвищити свою популярність серед виборців

Політичні аналітики твердять, що цей призвів до росту його популярності напередодні виборів, які заплановані на кінець року.

"Я підписав смертні вироки для чотирьох засуджених. Їм ми про це поки не сказали. Ми не хочемо називати їхніх імен, щоб запобігти можливим безадам у в'язницях", - сказав президент країни.

За його словами, близько 60% в'язнів засуджені саме за справами, пов'язаними з незаконним обігом наркотиків.

"Ми шоковані цим рішенням"

На звістку про поновлення застосування смертної кари вже відреагувала низка країн в усьому світі. Обурення висловили, зокрема, Франція, Велика Британія, Норвегія, а також ЄС.

"Смертна кара - це жорстокий, нелюдський і принизливий вид покарання. ЄС виступає проти його застосування у будь-яких випадках, за будь-яких обставин", - йдеться в заяві Європейського союзу.

"І хоча влада Шрі-Ланки каже про те, що таким чином вони боротимуться зі злочинами, пов'язаними з незаконним обігом наркотиків, дослідження на цю тему доводять: смертна кара не є стримуючим фактором для злочинців", - додають в ЄС.

Водночас представники правозахисної організації Amnesty International заявили, що шоковані і обурені рішенням влади Шрі-Ланки.

"Це матиме руйнівні наслідки для репутації країни, і ми сподіваємося, що президент Сірісена перегляне своє рішення", - кажуть в Amnesty International.

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