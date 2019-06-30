ОБСЄ: обидві сторони повідомили про завершення розведення військ у Станиці Луганській

Копирайт изображения Прес-центр ООС

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про завершення розведення сил обох сторін у Станиці Луганській та демонтаж укріплених позицій. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті місії.

У заяві сказано, що представники місії отримали ноти про завершення відведення військ як від Збройних сил України, так і від військових формувань так званої "ЛНР".

В ОБСЄ кажуть, що місія спостерігала за цим процесом впродовж кількох днів і зафіксувала, що обидві сторони звільнили території в зоні розведення, а також почали розбирати фортифікаційні споруди, проводити роботи з розмінування і створення нової інфраструктури перетину вже за межами зони розз'єднання.

Зранку в неділю про завершення відведення військ противником заявив представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма, втім підтвердження цієї інформації на той момент ще не було.

Перший етап відведення українських військ у Станиці Луганській відбувся ще у середу.

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"Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, що знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", - йшлося у заяві штау ООС.

Водночас підконтрольні проросійським силам на Луганщині медіа писали і про початок відходу сил "народної міліції ЛНР".

Процес розведення військ біля Станиці Луганської міг розпочатися і раніше - перші домовленості про це були досягнуті ще у 2016 році.

Однак, за умовами, було необхідно, щоб режим тиші у цьому районі протримався щонайменше тиждень.

Жодного разу такого не траплялося - загалом було зірвано близько 80 спроб розвести війська.

У цих зривах сторони регулярно звинувачували одна одну.

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