Податок на посилки з-за кордону: що змінилося з 1 липня

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З 1 липня 2019 року в Україні змінюються правила оподаткування посилок з-за кордону.

Віднині отримувачам-фізособам доведеться сплачувати податок на додану вартість, якщо вартість товарів у посилці разом перевищує 100 євро.

Раніше цей поріг становив 150 євро.

Додаткових платежів буде два: ПДВ 20% і мито 10%.

Ці платежі отримувач має сплатити лише з суми, що виходить за межі 100 євро.

Тобто за посилку, що містить товари на 140 євро (з урахуванням вартості доставки) потрібно буде додати 8 євро ПДВ і 4 євро мита.

Збори можна буде сплатити під час отримання відправлення.

Для розрахунку суми застосовуватимуть курс НБУ, встановлений на 00:00 дня подання митної декларації або визначення податкових зобов'язань.

Правило про 100 євро діє лише для фізичних осіб.

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців безмитний ліміт залишається на рівні 150 євро.

Зміни не торкнуться правил особистого ввезення: сумарна вартість ввезених товарів до 500 євро (до 1000 євро в аеропортах) податком не обкладається, як повідомляє Liga.net.

Це якщо перетинати кордон не частіше, ніж тричі на добу. Інакше треба буде обмежуватися сумою в 50 євро або сплачувати податок.

Чому змінилося?

Відповідні зміни до Податкового кодексу Верховна Рада ухвалила 23 листопада 2018 року.

З 1 січня по 30 червня 2019 року діяв перехідний період старого безмитного ліміту у 150 євро.

У Міністерстві фінансів вважають, що доходи бюджету від нових правил можуть скласти від 350 мільйонів до пів мільярда гривень за пів року.

За розрахунками мінфіну, проведеними разом з поштовими операторами, до "оподатковуваних" перейде незначний відсоток посилок — не більше 5%.

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила зниження ліміту на посилки боротьбою з контрабандою.

Вона запевнила, що це не вплине на людей, які замовляють товари з-за кордону для себе.

Натомість, за словами депутатки, це стосуватиметься виключно тих партій товарів, які під виглядом посилок ввозяться для продажу через магазини.

У Європейській Бізнес Асоціації не вбачають у зниженні ліміту на неоподатковані посилки заходів з боротьби проти контрабанди, розповіла у коментарі BBC News Україна Наталія Артемчук, координатор Податкового комітету ЄБА.

За її словами, ті, хто порушували податкове і митне законодавство, будуть і далі це робити - розбивати партії товару або занижуватимуть їхню реальну вартість.

"Але це створить незручності для простих громадян, бо їм буде складніше і дорожче оформлювати свої покупки", - зазначила пані Артемчук.

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