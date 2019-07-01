Богдан і російська мова - реакція соцмереж

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Голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що російській мові слід надати статус регіональної в Донецькій та Луганській областях. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Питання про мову, на його думку, слід вирішувати на референдумі.

Зокрема на згадку про ідею, з якою Адміністрація новообраного президента виступила в перші дні щодо референдуму про переговори з Росією, Богдан зазначив:

"Там було не так - не про переговори з Росією, а щодо якихось тонких моментів, наприклад, з питання про мову. Ми можемо Донецькій та Луганській області дозволити говорити російською мовою, якщо у нас почнеться мир в країні? Ставимо питання - "так/ні". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою".

Водночас голова ОП заявив, що проти надання російській мові статусу державної, оскільки це "поглиблює конфлікт".

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку та Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - сказав він.

На питання що робити, якщо цього також захочуть Харків та Одеса, пан Богдан відповів: "Давайте тоді всіх змусимо розмовляти українською? Тоді зупинимося на тому, що Україна - це в нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області".

"Нам слід шукати компроміси, чи ми повинні всім нав'язувати думку якоїсь частини України?" - додав голова ОП.

Реакція соцмереж

Соцмережі бурхливо реагують на заяву пана Богдана.

"Не знаю, чи був голова ОП в Донецьку та Луганську, але якщо він раптом не знає, то хочу сказати, що жодного разу, жодного дня ніхто не забороняв у цих областях розмовляти російською мовою. Так само, як і в інших областях теж", - пише донецький журналіст Денис Казанський.

"Крім того, важливо розуміти, що війна почалася зовсім не тому, що хтось забороняв жителям Донбасу говорити російською. Відповідно, "дозволивши російську мову", неможливо добитися миру", - додає він.

"...Тому що по-справжньому рішення про мир/війну прийматимуть не жителі Донбасу, а російська влада", - підсумовує журналіст.

"Що ми бачимо. Спочатку дає інтерв'ю представник східних регіонів, Шефір, і показує себе типовим представником "русского мира". А тепер львів'янин Богдан дає інтерв'ю і показує себе типовим представником "русского мира". Тож немає жодної різниці", - пише політолог Сергій Фурса.

"Кордон проходить не по Дніпру. Кордон у голові. Різниця - в цінностях. Є люди, у яких вони є. А є люди, які принесли їх з 90-х і підтримують на плавному вогні російської пропаганди", - додає політолог.

"Те, що наговорив цей персонаж - це вже просто за межею. І не вдасться з'їхати, що, мовляв, це не офіційна позиція. Ні, це сказала друга людина після самого Зеленського. Ви, хлопчики, загралися", - коментує заяву голови ОП телеведучий Богдан Буткевич.

Він додає: "І накрило мене навіть не через мову. А через те, що слова цього хайпожора напряму корелюють з російською пропагандою про "два незгодних регіони, що повстали проти нацистів". Якщо ти, перебуваючи на такій високій посаді, не розумієш, що є червоні межі, за які не можна заходити - значить, ти вже не дурень, а прямий ворог".

Деякі користувачі лаконічніші.

Натомість політолог Юрій Романенко вважає пропозицію пана Богдана доцільною.

"Тут він правильно каже. Якщо у нас пріоритет змусити (саме змусити) всіх говорити українською, то давайте тоді зменшуватися до означених областей. Оскільки це ідіотизм - ставити за мету не процвітання країни, а мову", - коментує пан Романенко у Facebook.

"Правильний підхід. Ми або мислимо людьми, або територіями. Нам треба говорити з людьми, а не розповідати, що всі "ватники", - коментує користувач Олексій Сташук.

Аналітик Євген Глібовицький щодо інтерв'ю пана Богдана зазначає: "Думаю, безпекова політика Зеленського вже більш-менш окреслена. Моя надія в тому, що йому буде складно її імплементувати. Але офіційна Україна відтепер грає "другим номером" і значно меншою мірою формує обставини на полі. А це означає, що події будуть вести країну в бік об'єктності".

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