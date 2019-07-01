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Станом на 27 червня до Верховної Ради можуть пройти п'ять партій, згідно з ролінговим дослідженням, проведеним Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг".

43,2% респондентів, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу" (за результатами опитування від 15-21 червня таких було 47,4%).

12% готові голосувати за "Опозиційну платформу - За життя" (раніше - 11%), 9,4% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (раніше - 8,4%).

Майже однаково набирають партії Святослава Вакарчука і Петра Порошенка: партію "Голос" підтримують 8,3% опитаних, "Європейську солідарність" - 8,2%.

Згідно з попереднім дослідженням цих самих соціологічних компаній, "Голос" готові були підтримати 6,9%, а партію "Європейська солідарність" - 8,1%.

За результатами опитування, близькі до подолання 5-відсотокового бар'єру також "Сила і честь" Ігоря Смешка (4,1%) та "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (3,9%).

Водночас, як зазначили соціологи, близько 18%-20% опитаних ще вагаються із вибором або не збираються йти голосувати.

Опитування проводили з 22 по 27 червня серед 1000 повнолітніх респондентів.

Настрої виборців

За даними дослідження, найбільший інтерес до участі в голосуванні виявляють виборці віком старше 50 років, найменше - молодь віком 18-29 років.

Також більш упевнено щодо своєї участі в голосуванні висловлюються жителі сіл та невеликих міст, дещо менше - обласних центрів.

Ролінгове дослідження передбачає проведення основного опитування і періодичних (похвильових) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на новіші.

Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові.

Під час основного опитування 15-19 травня було опитано 2,1 тис респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів.

Під час кожної хвилі ролінгу замінюють частину анкет. Під час першої хвилі ролінгу 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, під час п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет.

Це опитування представляє шосту хвилю, кількість анкет становила 1000.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Інші рейтинги

За даними опитування, проведеного 20 - 24 червня 2019 року групою "Рейтинг", рейтинг партій серед тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати виглядає так:

"Слуга народу" - 45,3% "Опозиційна платформа — За життя" - 12,1% "Голос" - 8,4% "Європейська солідарність" - 7,2% "Батьківщина" - 7%

А за результатами опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня, до ВР можуть пройти шість партій.

"Слуга народу" - 42,7% "Опозиційна платформа — За життя" - 10,5% "Батьківщина" - 10,2 % "Європейська солідарність" - 9,8% "Голос" - 6,4% "Сила і честь" - 5,2%

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