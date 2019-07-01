Товсті ноги кращі за товстий живіт - принаймні для серця
Жир на ногах захищає жінок у період менопаузи від серцевих захворювань, кажуть автори нового дослідження.
Жінки зі здоровою вагою мали вищий ризик інсульту або серцевих захворювань, якщо мали більше жиру на животі, а менше - на стегнах. Таких висновків дійшло дослідження Європейського журналу серця.
Учені кажуть, що "яблукоподібні" жінки повинні намагатися позбутися жиру на животі і стати більш "грушоподібними".
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В організації також зазначають, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чому саме існує такий зв'язок.
Що зробили дослідники?
У великому американському дослідженні "Ініціатива жіночого здоров'я" брали учать 2600 жінок, старших за 18 років, які мали здорову вагу - з індексом маси тіла (ІМТ) від 18 до 25.
Дослідження розпочалося в середині 1990-х років, і в його межах у жінок регулярно перевіряли щільність жиру, м'язів і кісток.
Воно показало, що у так званих "яблукоподібних" жінок, які мають більше жиру в області живота, ризик серцево-судинних захворювань був більший ніж у тричі вищий, ніж у "грушоподібних" - тих, які мають більше жиру на стегнах.
Але про недоліки "яблукоподібної" фігури вже було відомо - чи не так?
Вчені вже знають, що так званий вісцеральним жир, який міститься навколо органів черевної порожнини, підвищує ризик метаболічних проблем, таких як цукровий діабет 2 типу і серцево-судинні захворювання.
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Чому саме жир на ногах може мати захисні функції - наразі невідомо, однак відомо, що він не викликає проблем у інших частинах тіла.
На жаль, нездоровий спосіб життя в середньому віці може збільшувати кількість абдомінального жиру.
Але професор Кібін Кі з медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку, який проводив це дослідження, каже, що попередні дослідження зосереджувалися на людях, які мали надлишкову вагу чи ожиріння.
"Усі учасниці нашого дослідження - жінки з нормальною вагою. Тому ці висновки дуже важливі: навіть для жінок зі здоровою масою тіла має значення, "яблукоподібна" у них фігура чи "грушоподібна", - відзначає він.
Що ж робити жінкам?
Професор Кі каже, що головне - намагатися зменшити кількість жиру на животі, щоб покращити співвідношення абдомінального жиру до жиру на ногах.
Водночас він додає: "Наразі невідомо, чи існує якась особлива дієта або вправи, які можуть допомогти перерозподілити жир. Наша група працює над цим питанням, і ми сподіваємося, що ми можемо отримати відповідь найближчим часом".
Тим часом він дає традиційну пораду про здорове харчування та фізичні вправи.
Доктор Соня Бабу-Нараян, помічниця директора з медичних питань Британського фонду серця, каже: "Це дослідження виявляє цікавий зв'язок між тим, де саме знаходиться жир, і ризиком серцевого нападу і інсульту, але не каже нам, чому він існує".
"Майбутні дослідження, які покажуть, як розподіл жирових відкладень пов'язаний із цими захворюваннями, можуть виявити важливі нові способи запобігання та лікування головного убивці у світі", - додає вона.
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