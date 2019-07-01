"Заблукала" російська ракета з Сирії влучила по півночі Кіпру

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Ракета впала у лісовому масиві на північ від Нікосії

Ракета російського виробництва, яку, очевидно, запустили з території Сирії, впала на території самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру вночі в понеділок, повідомляють місцеві чиновники.

Міністр закордонних справ Кудрет Озерсей сказав, що протиповітряну ракету, як вважають, запустили, запідозривши початок атаки повітряних сил Ізраїлю на Сирію.

Снаряд впав на схил гори на північ від Нікосії, за 225 кілометрів від сирійського узбережжя, спричинивши пожежу.

Як повідомлялося, раніше щонайменше четверо цивільних загинули в ході повітряних ударів по Сирії.

Сирійські військові заявили, що "вистрілили" по ізраїльськім військовим літакам, які обстріляли військові позиції біля столиці Дамаску і центрального міста Хомс.

Копирайт изображения Reuters Image caption Військовослужбовці Турецької республіки Північного Кіпру забрали уламки для аналізу

У результаті падіння ракети в районі міста Ташкент (Вауно) у північній частині острова ніхто не постраждав.

Але місцеві жителі сказали кіпрським засобам масової інформації, що бачили спалах у небі, а потім почули три гучні вибухи.

"Перша версія полягає в тому, що російська ракета... була частиною системи протиповітряної оборони, і її запустили минулої ночі через авіаудар Ізраїлю по Сирії. Вона пролетіла передбачену відстань та впала на територію нашої країни після того, як не влучила у ціль", - написав пан Озерсей у своєму пості в Facebook.

Вибухи, швидше за все, сталися ще перед ударом об землю, оскільки на поверхні не було кратера, додав він. "Уламки, які впали у кількох різних точках, доводять, що ракета вибухнула в повітрі, перш ніж впала".

Пан Озерсей також повідомив, що маркування на уламках, знайдених на місці події, відповідає тим, що були знайдені після падіння російської ракети С-200 на місто Ґазіантеп у Туреччині у липні 2018 року.

"Це один з негативних наслідків війни в регіоні", - сказав Мустафа Акінчі, президент самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Сирійське державне телебачення оприлюднило відео перехоплення ракет

Як розповідає кореспондент BBC з питань безпеки Джонатан Маркус, хоча поки що невідомо точно, що на Кіпр впала російська протиповітряна ракета С-200, проте відомо, що Москва активно поставляла такий тип озброєння режиму Башара Асада.

Дальність польоту таких ракет складає близько 300 кілометрів, чого цілком достатньо, аби досягнути острова.

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