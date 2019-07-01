Іран перевищив дозволений ліміт запасів збагаченого урану. До чого це призведе?

Копирайт изображения EPA Image caption У травні Іран наростив виробництво збагаченого урану в чотири рази

Запаси збагаченого урану в Ірані перевищили ліміт у 300 кілограмів, встановлений договором з провідними державами світу від 2015 року, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Цю ж інформацію підтвердила й влада країни.

"Зважаючи на наявну у мене інформацію, Іран перевищив 300-кілограмовий ліміт відповідно до свого плану", - наводить слова міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа інформаційне агентство Isna.

Він додав, що Тегеран раніше попереджав про свої наміри й вважає, що вони є частиною прав країни, відповідно до угоди.

Прес-секретар МЗС Ірану попередив, що країна планує припинити інші зобов'язання за угодою через 10 днів, якщо тільки європейські держави не здійснять "практичних і відчутних кроків" для впровадження нового механізму сприяння торгівлі та захисту іранської економіки від наслідків санкцій з боку США.

Тегеран нарощує виробництво

У травні Іран збільшив виробництво збагаченого урану в чотири рази. Цей матеріал є паливом для атомних реакторів і може використовуватись для створення атомної бомби.

Офіційний Тегеран заявляв, що його дії є відповіддю на американські санкції, відновлені після рішення президента США Дональда Трампа вийти з угоди.

Росія, Велика Британія, Франція та Китай досі виконують умови угоди.

Копирайт изображения AFP Image caption Бушерська АЕС в Ірані побудована за участю Росії й обслуговується її держкорпорацією "Росатом"

Після підтвердження МАГАТЕ порушення Іраном договору 2015 року, міжнародні санкції проти країни можуть відновити в повній мірі.

Країни ЄС уже попередили Ісламську республіку про те, що порушення договору матиме значні наслідки.

Раніше Іран попереджав, що ліміти на збагачення урану будуть перевищені до 27 червня. Тегеран виправдовує відновлення своєї ядерної програми посиленням економічних санкцій з боку США. Вашингтон вийшов з договору минулого року.

Адміністрація Трампа хоче змусити Тегеран розпочати нові переговори про іранську ядерну і ракетну програму і домогтися гарантій того, що Іран у майбутньому не отримає ядерну зброю.

Іранська влада стверджує, що у них немає наміру розробляти ядерну зброю.

Від кібератак - до загрози повного знищення

20 червня іранські Збройні сили збили американський розвідувальний безпілотник, який перебував, за їхніми словами, у повітряному просторі Ісламської республіки.

Незадовго до цього Вашингтон звинуватив Іран у нападі на танкери в затоці Оману. Іран же називає американські звинувачення безпідставними.

Слідом за цим США провели кібератаку на іранські системи озброєнь як відплату за збитий дрон і напад на танкери.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Графіті на огорожі колишнього посольства США в Ірані, закритого в 1979 році

Лідери двох країн також обмінялися образами. Виступаючи на національному телебаченні минулого тижня, президент Ірану Хассан Роухані заявив, що Білий дім вразила "розумова відсталість".

Президент США Дональд Трамп відповів погрозою застосувати проти Ірану "приголомшливу силу".

"На будь-яку атаку проти американської цілі США дадуть відповідь з приголомшливою силою. У деяких областях це буде повне знищення" - написав тоді Трамп у Twitter.

Що передбачає угода?

За умовами угоди, Ірану дозволено виробляти лише низькозбагачений уран, який має концентрацію U-235 на рівні 3-4%, і може бути використаний для виробництва палива для атомних електростанцій.

Уран, який використовують у зброї, збагачений до рівня 90% або більше.

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Угода також заборонила Ірану накопичувати понад 300 кілограмів низькозбагаченого урану.

Згідно з даними Асоціації з контролю за озброєннями, запас у 1050 кілограмів достатньо, аби збагативши отримати достатньо матеріалу для створення атомної бомби.

Іран рішуче заперечує будь-який намір створити ядерну зброю.

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