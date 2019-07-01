Гонконг: протестувальники прорвалися до будівлі парламенту

Копирайт изображения Reuters Image caption Сотні протестувальників потрапили всередину

У Гонконгу протестувальникам вдалося прорватися всередину будівлі законодавчих зборів автономного регіону, де збирається місцевий уряд. Люди озброєні арматурою і дорожніми знаками.

Демонстранти увірвалися в будівлю "великим потоком", пише агентство Reuters. Багато з них несли в руках дорожні знаки та металеві труби.

Усередині вони зривають зі стін картини, розбивають двері й пишуть на стінах послання фарбою, повідомляє агентство.

Раніше група протестувальників розбила скляні двері будівлі за допомогою металевого візка. В ході зіткнень на початку дня поліція застосувала перцевий газ і кийки. Повідомляється про постраждалих з обох сторін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В обід група протестувальників розбила скляні двері будівлі за допомогою металевого візка

У будівлі законодавчих зборів активований "червоний" рівень тривоги — це значить, що всім співробітникам і відвідувачам рекомендується покинути будівлю і її околиці.

Копирайт изображения EPA Image caption Хтось з демонстрантів приніс до будівлі прапор Великої Британії, яка управляла містом до 1997 року

Демонстранти розбили двері будівлі приблизно в обід, але як повідомляла газета South China Morning Post, довго не могли відкрити важкі ворота всередині, за якими їх чекала поліція. Учасники протесту говорили журналістам, що очікують на насильство.

Поліцейські стверджували, що застосовуватимуть силу якщо протестувальники спробують увійти до будівлі. Пізніше вони попередили, що кожен, хто пройде через внутрішні ворота, буде арештований.

Однак коли ворота відкрилися, зіткнень не відбулося: поліція відступила.

До 20:00 за місцевим часом (15:00 за київським) натовп протестувальників збільшився. Активісти вільно заходять і виходять через розбиті двері.

Копирайт изображения AFP Image caption Інший замалював фарбою емблему міста

Нові акції протесту в Гонконгу почалися вранці в понеділок. Вони присвячені черговій річниці передачі Гонконгу від Великої Британії Китаю.

Також демонстранти намагалися прорватися на територію виставкового центру, де проходила щорічна церемонія підняття прапора, проте поліція дала їм жорстку відсіч.

Копирайт изображения EPA Image caption На місце емблеми повісили прапор колоніального Гонконгу

Як повідомляє агентство AFP, щонайменше одна жінка отримала травму голови в ході цих зіткнень.

Копирайт изображения AFP Image caption Усередину будівлі зайшло кілька сотень протестувальників. Решта стоїть біля дверей і спостерігає ззовні

Нинішні заворушення продовжують серію протестів проти поправок до закону про екстрадицію, які дозволили б екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.

Уряд вже погодився безстроково відкласти розгляд законопроєкту про екстрадицію, але протести тривають.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальники використовують металеві бар'єри, щоб перекрити дороги

Протестувальники вимагають остаточно відмовитися від прийняття суперечливого законопроєкту. Інша вимога демонстрантів — відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

Копирайт изображения Reuters Image caption У понеділок на вулиці знову вийшли тисячі демонстрантів

Гонконг — колишня британська колонія, з 1997 року перебуває під управлінням Китаю. Домовленість з Китаєм гарантує Гонконгу певний рівень автономії. У день річниці передачі міста і району під китайське керівництво в Гонконзі як правило проводять масові демонстрації.

Що сталося ранком у понеділок

Влада заявила, що вранці демонстранти почали блокувати під'їзди до міського виставкового центру, де проходила щорічна церемонія підняття прапора.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Група демонстрантів розбила двері в парламент Гонконгу

За пів години до початку церемонії біля виставкового центру відбулися зіткнення між протестувальниками й поліцейськими.

Поліція застосувала перцевий газ, намагаючись розігнати натовп.

Служба правопорядку також заявила, що демонстранти використовували проти поліції "невідому рідину", 13 поліцейських відправили до лікарні. У деяких з них були проблеми з диханням.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Протестувальники тримають депутата від опозиції, який закликав їх до порядку

Після опівдня за місцевим часом частина демонстрантів попрямувала до будівлі Законодавчих зборів Гонконгу, в якому засідає уряд.

Маленька група використала металевий візок, аби розбити скляні двері будівлі.

Однак натовп не зміг проникнути в будівлю, яку утримувала поліція.

Копирайт изображения EPA Image caption Демонстранти готуючись до застосування поліцією перцевого газу та кийків вдягли маски та каски

Частина депутатів від демократичної опозиції закликала протестувальників відмовитися від штурму парламенту.

Поліція також закликала демонстрантів припинити насильство, проте частина людей пішла на прорив.

Проблемний закон

Гонконг був британською колонією з 1841 року, а у 1997-му повернувся під юрисдикцію Китаю і став його частиною за принципом "одна країна — дві системи".

Гонконг є особливим адміністративним районом, що має автономний статус. Він має власні незалежні суди, законодавчий орган та економічну систему.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівниця Гонконгу пообіцяла дослухатись до людей

Водночас тиск з боку материкового Китаю зберігається. Пекін контролює оборону та міжнародні відносини регіону.

Мешканці Гонконгу побоюються, що ухвалення угоди про екстрадицію означатиме повну передачу контролю над судовою системою в руки китайської влади.

Опозиція вважає, що закон можуть використати проти дисидентів і політичних опонентів китайської влади, які живуть у Гонконзі.

Влада заявляла, що зміни до законодавства потрібні, щоб позбавитися прогалин у законодавстві, за яким Гонконг став притулком для тих, кого розшукують на материковому Китаї.

Власні акції провели напередодні й пропекінські активісти в Гонконзі. У неділю вони вийшли на вулицю, щоб висловити підтримку поліції.

Виступаючи сьогодні на церемонії підняття прапора, голова Гонконгу Керрі Лем сказала, що надалі буде більш уважно прислухатися до суспільства.

"Я врахую цей урок і доб'юся того, що робота уряду буде ближчою до прагнень, почуттів і думок суспільства", - сказала Лем.

Лем з'явилася на публіці вперше з 18 червня, коли вона публічно вибачилася за свою позицію щодо законопроєкту про екстрадицію.

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