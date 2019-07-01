"Такого ми ще не бачили". Гвадалахару в Мексиці засипало товстим шаром снігу

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Шість приміських районів мексиканського міста Гвадалахара несподівано засипало товстим сніжно-крижаним шаром.

У деяких місцях товщина цього покриву сягала півтора метра. Усе попри майже 30 градусів спеки вдень.

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Гвадалахара — місто з п'ятимільйонним населенням, розташоване на північ від столиці країни — Мехіко.

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Місцева влада також повідомила про повалені дерева й повені. Про постраждалих повідомлень немає.

Снігова негода завітала до міста між 01:50 та 02:10 за місцевим часом, коли температура в місті різко впала з 22 до 14 градусів Цельсія.

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При цьому, типова денна температура для цього періоду у місті сягає 30 градусів.

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Пошкоджено близько 200 будинків і безліч автомашин. Губернатор штату назвав те, що сталося неймовірним.

"А потім ми ще запитуємо, чи дійсно відбуваються глобальні зміни клімату. Такого природного явища ми ще не бачили", - заявив губернатор.

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BBC Weather повідомляє, що діаметр граду, який впав на місто не перевищував одного сантиметру.

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