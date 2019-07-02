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Інженер з компанії Amazon встановив у себе вдома автоматичні дверцята для кішок із використанням алгоритмів машинного навчання, і кіт перестав приносити йому додому мертвих птахів і гризунів.

Бен Гемм створив систему, яка самостійно навчається та розпізнає контури кота, який несе в зубах свою чергову жертву.

У такому випадку система просто зачиняє хвіртку перед його носом на 15 хвилин.

Гемм представив свій винахід на червневій технологічній конференції Ignite в Сіетлі. На презентацію звернуло увагу видання The Verge.

Як це працює

Копирайт изображения Ben Hamm Image caption Гемму не подобалося, що кіт приносить йому мертвих тварин додому

При створенні свого винаходу Гемм скористався двома компонентами, створеними самою Amazon.

Камера DeepLens призначена спеціально для експериментів у сфері машинного навчання.

Сервіс Sagemaker дозволяє клієнтам купувати алгоритми для машинного навчання в інших програмістів або створювати їх самим.

Найскладнішою частиною навчання машини закривати хвіртку було фотографування кота. Знадобилося понад 23 тисячі фото тварини.

Кожне з них потрібно було промаркувати вручну, вказавши, чи є на ньому тварина, приходить вона або йде геть, і чи несе здобич, звівши їх ось у таку таблицю.

Копирайт изображения Ben Hamm Image caption Для "навчання" хвіртки знадобилося кілька тисяч фотографій кота

В основі експерименту лежить різновид машинного навчання під назвою "навчання із залученням вчителя": комп'ютер навчили розпізнавати предмети в реальному світі через ярлики, які їм привласнювала людина.

Коли таких прикладів накопичилося достатньо, машина сама навчилася визначати, який предмет "бачить".

Один з недоліків подібних систем полягає в тому, що для надійної роботи їм потрібні сотні тисяч і навіть мільйони фото.

Хвіртка теж працює неідеально, зізнається Гемм.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Розумна хвіртка" компанії Microsoft впускає в будинок свого кота і залишається закритою для чужого (архівне фото)

За п'ять тижнів, розповів він, його кіт Метрик один раз був покараний несправедливо. Крім того, один раз з семи хвіртка впускала кота в будинок зі здобиччю в зубах.

Коли інший інженер у Twitter припустив, що, можливо, ефективніше було б просто перевчити кота, Гемм взявся захищати своє творіння.

"Негативне підкріплення не працює на котах, і спробуйте придумати, як використовувати нагороду, щоб припинити поведінку, яку тварина демонструє о третій годині ночі кожні десять днів", - відповів Гемм.

Це не єдиний випадок використання машинного навчання для виховання кішок.

Нещодавно інший співробітник Amazon створив систему на основі машинного навчання, аби відучити свого кота сидіти на письмовому столі.

Пропустити Twitter допис , автор: @MP_Dominguez I did something similar for training the cat and teaching her not being on the table. When the cat was detected an mp3 shouted her to go. Unfortunately she understood eventually that the deeplens wasn’t a threat 🤣. pic.twitter.com/KcaAGeuhZ9 — Martin Dominguez (@MP_Dominguez) 13 червня 2019 р.

Розробники Microsoft раніше теж представили "розумні дверцята" для тварин, які впізнають "свого" до кота і впускають його, а для інших тварин залишаються закритими.

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