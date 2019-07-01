Поліція Гонконгу вигнала протестувальників із захопленого парламенту

Копирайт изображения AFP Image caption Наближаючись до будівлі парламенту, поліція використовувала сльозогінний газ

Поліція за допомогою сльозогінного газу змогла вигнати протестувальників, які раніше штурмували й захопили парламент Гонконгу.

Активісти займали будівлю Законодавчої ради автономного регіону протягом декількох годин після того, як відділились від протесту на річницю передачі суверенітету над Гонконгом від Британії Китаю.

Після півночі (19:00 за київським часом) сотні поліцейських оточили будівлю та закликали демонстрантів покинути приміщення.

Це стало новим витком актів громадянської непокори останніх тижнів, до яких призвело обговорення місцевою владою автономії проєкту закону про дозвіл на екстрадицію жителів міста до континентального Китаю.

Наразі влада безстроково відклала розгляд законопроєкту.

Копирайт изображения AFP Image caption Раніше протестувальники розбили скляні двері будівлі за допомогою візка

Сотні тисяч людей взяли участь в акціях протесту проти документа, який, як вважають критики, влада Китаю зможе використати, аби добитись екстрадиції політичних дисидентів і опонентів китайської влади, які живуть у Гонконзі.

Десятки демонстрантів пробились через скляний фасад будівлі місцевого парламенту. Потім до них приєдналися ще сотні людей, коли поліція покинула будівлю.

Всередині активісти замалювали емблему міста, підняли старий британський колоніальний прапор, намалювали лозунги на стінах і розбили меблі.

Протестувальники, вдягнені в пластикові каски й розмахуючи парасольками, відступили від під ударами кийків поліції, які швидко подолали імпровізовані барикади перед будівлею.

Всередині, найрадикальніших протестувальників насильно виштовхали назовні їхні ж товариші.

Демократичні депутати Тед Хуей і Рой Квонг стояли перед поліцією, просячи їх дозволити демонстрантам просто покинути цей район, повідомляє видання South China Morning Post.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальники замалювали емблему міста

Через годину вулиці навколо будівлі очистили від усіх протестувальників. Потім правоохоронці почали обшукувати приміщення будівлі парламенту на випадок, якщо частина активістів вирішила все ж залишитись.

Не повідомляють про жодні арешти.

Чому протестувальники не залишилися?

Один продемократична депутатка повідомила BBC, що молоді протестувальники спочатку заявили про намір залишитися у будівлі на всю ніч.

"Вони кажуть, що побили б поліцію у чесному бою, і це звучить дуже страшно для мене", - сказала вона.

"Я була журналісткою, і 30 років тому висвітлювала кровопролиття на площі Тяньаньмень, і тоді студенти казали те саме в китайській столиці".

Її колега, законодавець Фернандо Ченг, знаходився всередині, з тими, хто займав будівлю, і сказав, що він радий, що всі вони вийшли безпечно, не зіткнувшись з поліцією.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сотні людей зайшли до будівлі парламенту

"Якби вони чинили опір... я боюся, що було б кровопролиття, бо я думаю, що поліція не вагалася б використати силу, щоб розігнати їх", - сказав він.

Чоловік похвалив тих, хто повернувся і вивів найзатятіших демонстрантів, які відмовлялися йти. "Вони повернулися і витягли їх. І ми насправді раді, що це сталося", - сказав він.

Проблемний закон

Гонконг був британською колонією з 1841 року, а у 1997-му повернувся під юрисдикцію Китаю і став його частиною за принципом "одна країна — дві системи".

Гонконг є особливим адміністративним районом, що має автономний статус. Він має власні незалежні суди, законодавчий орган та економічну систему.

Водночас тиск з боку материкового Китаю зберігається. Пекін контролює оборону та міжнародні відносини регіону.

Копирайт изображения EPA Image caption Протести жителів міста розпочалися через проєкт закону про екстрадицію до материкового Китаю

Мешканці Гонконгу побоюються, що ухвалення угоди про екстрадицію означатиме повну передачу контролю над судовою системою в руки китайської влади.

Опозиція вважає, що закон можуть використати проти дисидентів і політичних опонентів китайської влади, які живуть у Гонконзі.

Влада заявляла, що зміни до законодавства потрібні, щоб позбавитися прогалин у законодавстві, за яким Гонконг став притулком для тих, кого розшукують на материковому Китаї.

Власні акції провели напередодні й пропекінські активісти в Гонконзі. У неділю вони вийшли на вулицю, щоб висловити підтримку поліції.

Виступаючи сьогодні на церемонії підняття прапора, голова Гонконгу Керрі Лем сказала, що надалі буде більш уважно прислухатися до суспільства.

"Я врахую цей урок і доб'юся того, що робота уряду буде ближчою до прагнень, почуттів і думок суспільства", - сказала Лем.

Лем з'явилася на публіці вперше з 18 червня, коли вона публічно вибачилася за свою позицію щодо законопроєкту про екстрадицію.

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