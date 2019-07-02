Граната вибухнула на дитячому майданчику - шестеро дітей постраждали
Шестеро дітей дістали травми внаслідок вибуху невстановленого предмета, повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Інцидент стався ввечері 1 липня на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпровського району Дніпропетровської області.
Як повідомляє поліція, в результаті вибуху поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро дітей віком від 4 до 16 років.
Постраждалих доправили до обласної дитячої клінічної лікарні. За інформацією поліції, одна дитина перебуває у тяжкому стані.
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Водночас завідуючий прийомним відділенням лікарні Ігор Майденко розповів виданню Інформатор, що у важкому стані знаходяться двоє дітей, вони в реанімації.
Після вибуху на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Діти розповіли поліції, що знайшли цей пристрій на смітнику у своєму селищі.
"Попередньо встановлено, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув", - повідомила поліція Дніпропетровської області.
Як з'ясували правоохоронці, ймовірно, вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П.
Остаточно попередній висновок підтвердить експертиза.
Подію кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання боєприпасів).
Поліція намагається встановити звідки в селі з'явився небезпечний предмет.
Триває досудове розслідування.
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