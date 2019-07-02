Повне сонячне затемнення 2019: де і коли чекати?

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Цього року настала черга жителів Південної Америки насолодитися видовищем повного сонячного затемнення.

Любителі поспостерігати за небом у деяких частинах Чилі та Аргентини побачать, як Місяць проходить прямо перед Сонцем, блокуючи його світло протягом лише кількох хвилин.

Проте через доволі пізній час тим, кому пощастить опинитись на шляху в цього явища, доведеться спостерігати за ним дуже близько до горизонту.

Як і зазвичай у таких випадках, людей закликають бути обережними під час затемнення. Дивлячись прямо на Сонце, можна пошкодити очі.

Необхідний належний захист - наприклад, варто використовувати сертифіковані сонячні окуляри.

Цього року повне сонячне затемнення розпочнеться над Тихоокеанським регіоном.

Велика тінь Місяця, або умбра, спочатку торкнеться поверхні океану на схід від Нової Зеландії.

Щоб побачити її, з Французької Полінезії вирушать кораблі й літаки.

Перша — і єдина — ділянка землі в Тихому океані, яка лежить на шляху затемнення — крихітний острів Оено, який є частиною британського володіння Піткерн.

Темрява накриє цей безлюдний атол майже на три хвилини, починаючи з 10:24 за місцевим часом (21:24 за Києвом).

Повне сонячне затемнення дозволяє астрономам побачити дифузну зовнішню атмосферу Сонця, або корону.

Потім умбра досягне узбережжя Чилі, біля міста Ла-Серена, приблизно о 16:38 за місцевим часом (23:38 за Києвом).

Прохід через Анди та Південну Америку не буде довгим. Серед тих, хто серед останніх зможуть побачити це явище, будуть мешканці міста Часкомус в районі Буенос-Айреса о 17:44 за місцевим часом (23:44 за Києвом), майже перед самим заходом сонця.

Всі очікують на класичні риси повного сонячного затемнення. До них відносяться "Чотки Бейлі", які виникають, коли останні промені сонячного світла проходять через долини й кратери Місяця, та "Діамантове кільце", яке є єдиною яскравою точкою, що сигналізує про початок і кінець повної відсутності світла.

"Повне сонячне затемнення вас абсолютно зачаровує", - говорить астроном Патрік Маккарті.

"Але я повинен сказати, незалежно від того, як довго це триває — воно відчувається, як вісім секунд. Це так захоплює, що ви починаєте говорити собі: "повернися, повернися, я не закінчив! Все завершилося в одну мить".

Доктор Маккарті буде спостерігати за подією в Чилі. Він віцепрезидент Гігантського Магелланового телескопу (ГМТ), який будують у пустелі Атакама.

Місце розташування телескопа знаходиться дещо на північ від місця проходження затемнення, і тому астроному, його колегам і друзям доведеться трохи проїхати, щоб опинитися точно в потрібному місці.

"Поїздка до повного сонячного затемнення є чудовим відчуттям", - каже доктор Маккарті. "Кольори стають більш блакитними, тіні змінюються, і все на землі ніби зникає. Немов світ стає темнішим, майже монохромним".

ГМТ — телескоп наступного покоління, який матиме 24,5-метрову систему первинних дзеркал.

Обладнання розміститься на вершині Серро-Лас-Кампанас, а перші спостереження за небом планується розпочати 2026 року, повністю телескоп запрацює у 2028 році.

Хоча найбільша увага під час повного сонячного затемнення прикута до вузької смуги темряви, проте є набагато ширша область, де також стане темніше.

Це означає, що решта Чилі та Аргентини, а також Перу, Еквадор, Парагвай, Болівія, Уругвай, частина території Колумбії, Бразилії, Венесуели та Панами побачать вплив затемнення.

Не вплине явище тільки на північне узбережжя Південної Америки.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться також над Південною Америкою, 14 грудня 2020 року.

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