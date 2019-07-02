"Молода пшениця". Соцмережі реагують на союз Винника і Поплавського

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Відомий український співак Олег Винник публічно підтримав Аграрну партію України, першим номером списку якої є співак та почесний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський.

Про це повідомляє пресслужба партії.

"Я пишаюся, що я саме з села. Якби я в місті народився, можливо я не досягнув би в Європі й в себе в країні тих вершин, і не збирав би стадіони", - сказав співак в ефірі телеканалу ZIK.

"Я підтримую Аграрну партію тому, що мені близька їхня ідеологія. Мені дійсно хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським".

На своїй сторінці у Facebook ректор та чинний депутат Михайло Поплавський уже анонсував всеукраїнський тур, який розпочнеться 4 липня у Фастові.

На таку заяву автора таких всеукраїнських хітів, як "Молода вовчиця" та "Ніно" не могли не відреагувати соцмережі.

Анна Ковальчук пише, що це "не сюр. Це вибори". А також знову обігрує приспів пісні Винника: "Зернооо. Мне не все равно".

Не відстають і ті, хто коментує її пост. Наприклад, Ніколай Кодій пожартував: "Молода пшениця!"

Блогер Антон Ходза навіть спробував уявити агітацію Аграрної партії.

Багато хто розмірковує про те, як вступ у передвиборчу боротьбу Винника вплине на політичні розклади.

Сергій Наумович вважає, що "зрада або перемога" криється в інтерв'ю Богдана - це вже питання неактуальне".

За його словами, тепер всіх хвилює те, "до яких висот злетить рейтинг Аграрної партії, після того, як її підтримав Олег Винник".

Наталія Павлова застерігає партії "Голос" та "Слуга народу" про прихід нового конкурента.

"На поле виходить Олежка! Вовчиці, не підведіть! Різко захотілося підтримати Аграрну партію", - написала вона.

"У нас буде найпопсовіша влада, причому всі її гілки!"

Марина Кошмакова також вважає, що тепер Аграрна партія боротиметься за електорат "Слуги народу".

Інші ж вважають, що вони навпаки можуть стати партнерами у майбутній Раді.

Михайло Іванцов звертає увагу на склад майбутнього парламенту - "Юзік, Винник, Поплавський, Полякова та інші ведучі корпоративів".

Дмитро Потєхін уявляє, які посади міг би посісти Олег Винник у перспективі.

Інші пророкують дещо пікантніший склад майбутнього уряду.

"Поплавський стане першим по-справжньому народним прем'єром, а Винник стане міністром оргазму".

Раніше про свою участь у виборах оголосив інший співак - Іво Бобул, який став п'ятим номером списку партії "Патріот", а Святослав Вакарчук йде до парламенту на чолі власної партії "Голос".

Позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня.

За партійними списками до парламенту обирають 225 депутатів, а ще половину — у мажоритарних округах. Але депутатів-мажоритарників буде менше 225-ти, адже вибори не проводять в округах Криму та частини Донбасу.

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