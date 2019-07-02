Найбільша злива за десятиліття спричинила хаос у Мумбаї

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Дощ паралізував транспорт у Мумбаї

Потужна злива спричинила транспортний колапс у фінансовій столиці Індії Мумбаї, порушивши роботу автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту.

Щонайменше 15 людей загинуло, коли на них впала стіна вночі у вівторок, 2 липня. Стіна не витримала після того, як дощ не вщухав два дні.

Влада оголосила вівторок вихідним днем, закликавши людей не виходити на вулицю.

Злива стала найпотужнішою в місті за останнє десятиліття.

За даними метеорологів, середньомісячну кількість опадів у 550 мм було перевищено лише за 48 годин.

Фахівці звинувачують у щорічному "дощовому хаосі" швидку розбудову міста і погане міське планування.

Копирайт изображения EPA Image caption Підмита дощем стіна впала на людей

Більшість жертв - робітники, які працювали на будівництві на околиці міста. Як повідомила влада, стіна втратила міцність після кількох днів безперервного дощу.

Багато районів міста затопило.

Копирайт изображения AFP Image caption Багато районів міста, розташованих у низині, затопило

Зупинено рух міських потягів.

Також закрито головну злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Мумбаї після того, як літак виїхав за межі смуги, сідаючи під час сильної зливи.

У Мумбаї розташований другий за розміром аеропорт в Індії.

Щонайменше 50 літаків перенаправили, ще 50 скасували. Очікуються подальші затримки рейсів.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Літак індійської авіакомпанії SpiceJet викотився за межі посадкової смуги під час посадки в умовах сильної зливи. Ніхто не постраждав

Місцеві мешканці звинувачують міську владу в неготовності до сильних дощів.

Подібна ситуація сталася у 2017 році, коли сильна злива буквально паралізувала місто.

У 2005 році через потопи, спричинені дощами, загинуло понад 900 людей.

Щодня до міста в пошуках роботу їдуть тисячі людей, через що місто хаотично забудовують.

У багатьох районах стара дренажна система, що сприяє затопленню.

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