Український мюзикл "Гуцулка Ксеня" переміг на кінофестивалі в Японії
Український фільм "Гуцулка Ксеня" отримав гран-прі Mt.fuji-Atami Film Festival у Японії та вийде у прокат у цій країні. Про це повідомляє Державна агенція з питань кіно.
Іронічний і романтичний мюзикл, який називали українським "Ла-ла-Лендом", був в українському прокаті у березні 2019 року і зібрав 3,5 млн гривень, за даними dzygamdb.com.
"Прекрасно, що перший за новітньої історії кіно український мюзикл, створений за підтримки держави, отримав міжнародне визнання. Маємо вагомий доказ того, що українське кіно і культура в цілому, оновлені та представлені модерновою мовою, надзвичайно цікаві світу", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
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Кінофестиваль Mt.fuji-Atami проходив з 28 червня по 1 липня в курортному містечку Атамі, яке називають "японським Голлівудом". "Гуцулку Ксеню" спочатку відібрали на фестиваль з поміж 1200 фільмів з усього світу, а потім вона перемогла серед п'яти картин-учасників програми "Ігрове кіно".
Головний приз Atami Film Festival режисеру стрічки Олені Дем'яненко вручила зірка японського кіно Каорі Момої.
Фільм "Гуцулка Ксеня" створено за мотивами однойменного твору засновника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була забороненою.
Дія фільму відбувається у 1939 році. У стрічці американський мільйонер українського походження заповідає своєму синові, Яро, мільйон доларів, але тільки за умови, що він поїде до "Старого Краю" і одружиться там зі "свідомою українкою". Хлопець їде на пошуки нареченої, але ніяк не може її знайти. Проте все закінчується геппі-ендом.
Фільм знімали у Ворохті, на Житомирщині та на кіностудії імені Довженка.
Фрік-кабаре Dakh Daughters написали саундтрек до стрічки і зіграли у ній самих себе. В кадрі вони приміряли автентичні українські костюми минулого століття.
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