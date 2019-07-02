Український мюзикл "Гуцулка Ксеня" переміг на кінофестивалі в Японії

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Український фільм "Гуцулка Ксеня" отримав гран-прі Mt.fuji-Atami Film Festival у Японії та вийде у прокат у цій країні. Про це повідомляє Державна агенція з питань кіно.

Іронічний і романтичний мюзикл, який називали українським "Ла-ла-Лендом", був в українському прокаті у березні 2019 року і зібрав 3,5 млн гривень, за даними dzygamdb.com.

"Прекрасно, що перший за новітньої історії кіно український мюзикл, створений за підтримки держави, отримав міжнародне визнання. Маємо вагомий доказ того, що українське кіно і культура в цілому, оновлені та представлені модерновою мовою, надзвичайно цікаві світу", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Копирайт изображения facebook.com/modernovamelodrama Image caption "Гуцулка Ксеня" вийде у прокат в Японії

Кінофестиваль Mt.fuji-Atami проходив з 28 червня по 1 липня в курортному містечку Атамі, яке називають "японським Голлівудом". "Гуцулку Ксеню" спочатку відібрали на фестиваль з поміж 1200 фільмів з усього світу, а потім вона перемогла серед п'яти картин-учасників програми "Ігрове кіно".

Головний приз Atami Film Festival режисеру стрічки Олені Дем'яненко вручила зірка японського кіно Каорі Момої.

Копирайт изображения facebook.com/modernovamelodrama Image caption Костюми для "Гуцулки Ксені" створила художниця Надія Кудрявцева

Фільм "Гуцулка Ксеня" створено за мотивами однойменного твору засновника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була забороненою.

Копирайт изображения facebook.com/modernovamelodrama/ Image caption В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун "Гуцулку Ксеню" хвалила

Дія фільму відбувається у 1939 році. У стрічці американський мільйонер українського походження заповідає своєму синові, Яро, мільйон доларів, але тільки за умови, що він поїде до "Старого Краю" і одружиться там зі "свідомою українкою". Хлопець їде на пошуки нареченої, але ніяк не може її знайти. Проте все закінчується геппі-ендом.

Копирайт изображения facebook.com/modernovamelodrama Image caption Фрік-кабаре Dakh Daughters зіграли у фільмі самих себе

Фільм знімали у Ворохті, на Житомирщині та на кіностудії імені Довженка.

Фрік-кабаре Dakh Daughters написали саундтрек до стрічки і зіграли у ній самих себе. В кадрі вони приміряли автентичні українські костюми минулого століття.

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