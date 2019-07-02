14 російських моряків-підводників загинули під час пожежі на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії, повідомили в міністерстві оборони країни. Зараз апарат перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ у Мурманській області на півночі Росії.

"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа", - цитує агенція "РИА Новости" повідомлення міністерства.

14 моряків-підводників загинули через отруєння продуктами горіння. Розслідування контролює головнокомандувач ВМФ, повідомляє Міноборони.

"Завдяки самовідданим діям команди загоряння вдалося ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

Глибоководний апарат зараз перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Підводний човен Північного флоту Росії (архівне фото)

Сєвєроморськ - закрите місто у Мурманській області, у якому розташована велика військова база російського Північного флоту.

Найбільша в історії Росії катастрофа сталася 12 серпня 2000 року у Баренцовому морі, де затонув російський атомний підводний човен "Курськ". Тоді загинули 118 моряків-підводників.

У серпні 2003 року при буксируванні на утилізацію затонув атомний підводний човен К-159, загинули дев'ятеро людей.

У листопаді 2008 року під час ходових випробувань в Японському морі сталася аварія на атомному підводному човні "Нерпа". На субмарині несанкціоновано спрацювала система пожежогасіння, в результаті чого стався викид газу. З 208 осіб, які перебували на борту, 20 загинули - троє військовослужбовців і 17 цивільних фахівців.

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