Канабіс чи алкоголь - що гірше?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пол Гаскойн раніше грав за "Тоттенхем", а Snoop Dogg відомий такими хітами, як Drop It Like It's Hot

Все почалося із жарту репера Snoop Dogg над колишнім футболістом збірної Англії Полом Гаскойном. Тепер питання "Що гірше: канабіс чи алкоголь?" обговорюють тисячі інтернет-користувачів.

Кілька днів тому Snoop Dogg виклав у своєму Інстаграмі зображення, яке демонструє, як за 20 років вживання алкоголю змінився Пол Гаскойн - зірка англійського футболу 1990-х років, який запам'ятався публіці не лише яскравим спортивним талантом, але і своєю любов'ю до випивки.

Водночас Snoop Dogg виклав і власні фотографії - "до і після 20 років вживання марихуани". Порівняння було не на користь Гаскойна.

Екс-футболіст, який багато років боровся з алкоголізмом, відреагував на закид репера в ефірі програми "Доброго ранку, Британія".

"З його боку ось так нападати на мене, на людину, яка пережила стільки проблем, - це дуже нечесно і образливо. Я засмутився, коли побачив цю публікацію", - розповів Гаскойн.

"Раніше в такій ситуації я б просто напився, але зараз я намагаюся знайти в ній щось комічне. Але смішного тут не так вже й багато".

Гаскойн також сказав американському реперу, що викликає його на благодійний боксерський поєдинок.

Судячи з усього, Snoop Dogg виклав фото Гаскойна, щоб показати: алкогольна залежність - це набагато гірше, аніж регулярне вживання канабісу. Чи дійсно можна так сказати?

Чим небезпечний канабіс?

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Канабіс - це найпоширеніший заборонений наркотик у Великій Британії. Дослідження показують, що у 10% людей, які регулярно його вживають, виникає залежність.

Ніккі Торн з організації Addaction каже, що найстрашніший ефект від вживання канабісу - це "ментальний вплив", який він чинить на людину.

"Ми все частіше маємо справу з молодими людьми, які починають використовувати канабіс для самолікування - коли в них є проблеми з тим, аби контролювати свої емоції на тлі проблем із психічним здоров'ям".

Щоденне використання канабісу - особливо найміцніших його видів - "напряму призводить до розвитку психозу", йдеться в дослідженні Королівського коледжу Лондона.

Ніккі Торн також додає, що канабіс викликає серйозні проблеми з мотивацією і пам'яттю, а це призводить до того, що в молодих людей виникають труднощі з навчанням.

Окрім того, за даними NHS, люди, які регулярно курять канабіс, частіше хворіють на бронхіт.

Канабіс також містить речовини, які можуть призводити до розвитку раку, хоча даних про те, наскільки сильно зростає ризик розвитку цього захворювання, немає.

А як щодо алкоголю?

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Лікарі не рекомендують вживати більше 14 порцій алкоголю на тиждень - це приблизний еквівалент семи бокалів пива або семи бокалів вина.

Ніккі Торн каже, що п'янство, зокрема, може стати причиною поведінки, про яку потім доведеться шкодувати.

За її словами, наслідком вживання алкоголю так само можуть стати проблеми з психічним здоров'ям.

"Мова може йти про більшу агресивність і відчуття тривоги. Окрім того, алкоголь часто пов'язують із виникненням депресії та появою думок про самогубство".

У NHS кажуть, що якщо ви п'єте забагато впродовж тривалого періоду часу, то у вас також можуть виникнути проблеми з серцем і печінкою.

То що ж гірше?

Можна поглянути на цифри: за даними Управління державної статистики Великої Британії, у 2016 році понад 9,200 смертей були пов'язані з вживанням алкоголю. Тоді як із вживанням канабісу - тільки 24 смерті.

Доктор Седі Боніфейс, спеціаліст із вивчення залежностей з Королівскього коледжа Лондона, каже, що і канабіс, і алкоголь наносять організму шкоду, і неможливо визначити, чи є щось менш шкідливим, аніж інше.

"Це два зовсім різні ефекти, вагому роль грають індивідуальні особливості організму. Окрім того, важливо розуміти, як часто і в яких кількостях ви це вживаєте", - каже вона.

Водночас пані Боніфейс додає, що алкоголь наразі є набагато більшою проблемою для британського суспільства, оскільки боротьба із ним коштує NHS близько 3,5 мільйона фунтів на рік.

"Близько 80% дорослих в Англії зізнаються, що вживали алкоголь минулого року. Тоді як про канабіс те саме кажуть лише 7%".

"Публікація, яку оприлюднив Snoop Dogg, привертає увагу до актуальної проблеми, але ми не повинні забувати, що дуже серйозні небезпеки несуть обидва види залежності".

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