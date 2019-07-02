Поліція вилучила 400 кг кокаїну на $60 млн. Його везли через Україну до ЄС

Копирайт изображения Ярослав Тракало Image caption Речник МВС Артем Шевченко і речник Нацполіції Ярослав Тракало у вівторок позували біля конфіскованої партії кокаїну

Працівники Нацполіції затримали шістьох учасників міжнародного наркокартелю та вилучили в них 400 кілограмів кокаїну - його загальна вартість становить близько 60 мільйонів доларів.

Під час брифінгу глава Нацполіції Сергій Князев розповів, що Україна була проміжним пунктом поставки наркотиків із Латинської Америки. Кінцеве місце призначення - країни Західної Європи.

За словами пана Князева, затримання підозрюваних відбувалося у кілька етапів: перших шістьох правоохоронці арештували ще 19 червня. Троє з них виявилися громадянами інших країн, які перебувають в міжнародному розшуку.

В них було вилучено близько 270 кг кокаїну, вартість якого становить близько 40 мільйонів доларів.

"Ми розуміли, що це не всі учасники злочинної групи. І вчора, 1 липня, були затримані ще троє наркоділків - зокрема, двоє іноземців. У них було вилучено 130 кг кокаїну. За цінами "чорного ринку" - це близько 20 мільйонів доларів", - розповів очільник Нацполіції.

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Затриманим інкримінують вчинення злочинів, передбачених статтями "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів" і "Контрабанда наркотичних засобів".

Усім їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Кокаїн в коробках з-під бананів

Це не перший випадок, коли українським правоохоронцям вдається вилучити велику партію кокаїну, що через Україну прямувала до країн Західної Європи з Латинської Америки.

У березні цього року партію наркотику вагою 257 кілограмів СБУ виявила у морському порту "Южний": кокаїн намагалися провести в коробках з-під фруктів.

Копирайт изображения Cлужба безпеки України

За оцінками відомства, вартість тієї партії складала близько 51 мільйона доларів.

Прокурор Одеської області Олег Жученко тоді розповів що йдеться про "найбільшу партію кокаїну, яку виявляли впродовж останніх семи років".

Загалом з початку цього року українські правоохоронці 925 кг героїну та 675 кг кокаїну.

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