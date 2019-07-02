"Терпіти більше не можна": на Майдані зібралися сотні протестувальників. Чого вимагають?

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Ввечері у вівторок на Майдані Незалежності в Києві зібралися кілька сотень людей. Вони обурені останніми рішеннями ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в народні депутати екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

У Центрвиборчкомі зазначили, що схвалили це рішення через вердикт Касаційного суду при Верховному суді, який визнав попередню відмову в реєстрації кандидатів незаконною.

Впродовж дня у соцмережах почали з'являтися заклики виходити на Майдан і висловлювати протест проти реєстрації Клюєва та Шарія.

Активіст Роман Синіцин у своєму Facebook назвав Клюєва "шісткою Януковича", а Шарія - "російським пропагандистом".

"Зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні і по закону взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими. А в цей час з тюрем випускають терористів та вбивць Небесної сотні. Я цього терпіти не збираюсь. О 20:00 ті, кому не байдуже, виходять на Майдан", - написав Синіцин.

Згодом схожі заклики почали поширювати й інші користувачі соцмереж.

Водночас сам Анатолій Шарій заявив, що його навмисно прив'язують до імені Клюєва, і усі звинувачення на свою адресу назвав атакою з боку "порохоботів".

"Ми очікували, що щось відбудеться, і воно моментально почало відбуватися: обурилися, почали прив'язувати моє прізвище до прізвища Клюєва [...] Яке я маю відношення до Клюєва? Ніякого", - каже Шарій.

Він також додав, що його опоненти не можуть надати "жодних фактичних даних" про його причетність до російської пропаганди.

Судячи з кадрів відеотрансляції заходу, на Майдан Незалежності вийшли кілька сотень людей.

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В руках вони тримають плакати з написами "Судді сидітимуть", "Сепарам не місце в Раді" і "Терпіти більше не можна".

На початку акції перед протестувальниками виступив народний депутат Мустафа Найєм, який заявив, зокрема, що чекає на реакцію правоохоронних органів щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати.

Окрім того, він сказав, що, за його даними, найближчим часом Конституційний суд планує визнати норми Закону "Про очищення влади" неконституційним і закликав усіх зранку 4 липня прийти під будівлю суду.

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ГПУ: "В разі повернення до України Клюєва затримаюють"

Ще до початку акції начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк в ефірі "Громадського" заявив, що в разі повернення Клюєва до України, правоохоронці його затримають.

"Є ухвала про затримання та доставку до суду. Звичайно, її повинні реалізовувати", - сказав пан Горбатюк.

Він також додав, що Андрій Клюєв сам підтверджував, що не проживає на території України - попри те, що його адвокати у суді доводили зворотнє.

За словами Горбатюка, у травні цього року Клюєв інформував про місце свого перебування Інтерпол і як адресу вказував село Шульгіно Одинцовського району Москви.

За українським законодавством, одна з вимог до кандидатів в депутати - проживання в Україні протягом останніх п'яти років.

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