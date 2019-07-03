Зеленський у Канаді: про що президент домовився з Трюдо

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Президент Володимир Зеленський розпочав візит до Канади.

Він узяв участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходить у Торонто - столиці провінції Онтаріо і найбільшому місті Канади.

У вівторок, 2 липня, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, а також українською громадою Канади.

На посаді президента Володимир Зеленський вже побував з офіційними візитами у Брюсселі, Парижі й Берліні.

На зустрічі лідери двох держав говорили про протидію російській агресії, постачання канадської зброї в Україну, інвестиції та спрощення візового режиму.

Пан Зеленський зазначив, що Джастін Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти у політику.

Разом проти російської агресії

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Президент Володимир Зеленський зустрівся з главою канадського МЗС Христею Фріланд, яка має українське коріння і відома підтримкою України

Президент Зеленський і міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд після зустрічі заявили про важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.

Це стало однією з головних тем і на зустрічі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Спілкуючись з канадським прем'єром, пан Зеленський сказав, що Канада "справді є другом України".

"Вона підтвердила це реальними кроками з підтримки нашої країни у санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету та захисті територіальної цілісності", - зазначив президент.

Після зустрічі він заявив, що переконаний, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

"Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх українських полонених. Дієвим інструментом для цього є продовження санкційної політики", - сказав президент.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрілися в Торонто 2 липня

Пан Трюдо після зустрічі сказав, що Канада продовжить санкційну політику щодо Росії через агресію проти України.

"Ми продовжимо бути країною, яка ввела відносно Росії серйозні санкції, але діяти будемо паралельно з нашими міжнародними друзями і партнерами. Ми вважаємо, що надзвичайно важливо побачити позитивні дії Росії, і ми продовжимо серйозно підтримувати Україну, вводячи санкції проти російських офіційних осіб", - сказав Трюдо.

Він також заявив, що засуджує дії Москви з утримування захоплених українських моряків.

Канадська зброя в Україну

Джастін Трюдо на спільному брифінгу після зустрічі заявив, що уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.

"Так, ми просуваємося вперед у дискусіях щодо питання збройної підтримки України. Окрім військової місії, у якій бере участь Канада, ми також додали Україну до списку для закупівлі канадської зброї. І це позитивне рішення", - зазначив пан Трюдо.

За його словами, вже є інвестиції з боку канадських компаній у виробництво боєприпасів в Україні.

"Ми усвідомлюємо, наскільки важливою для України є підтримка в тих проблемах, з якими вона зіштовхується. Особливо, коли йдеться про незаконне вторгнення РФ на територію України. І саме тому ми допомагаємо навчати українську армію, тренувати українських військовослужбовців", - зазначив прем'єр-міністр Канади.

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей щодо постачання бронетехніки, однак відмовився говорити про деталі до підписання угоди.

Візи та інвестиції

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Після зустрічі з Джастіном Трюдо пан Зеленський також заявив, що Україна і Канада працюватимуть над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

Це, за його словами, сприятиме торговельно-економічній та інвестиційній співпраці двох країн. Угода, зокрема, створить додаткові можливості для підприємців з IT та інших галузей, заявив президент.

Він також розповів, що Канада запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.

"Ми на це дивимось, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", - зазначив пан Зеленський.

А найближчими місяцями Канада та Україна планують підписати угоду про молодіжні обміни, що дасть змогу громадянам двох країн за спрощеною процедурою здійснювати взаємні подорожі з метою навчання та працевлаштування на термін до 1 року, розповів президент.

Донбас і Крим - це Україна

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У промові на конференції президент Зеленський заявив, що неможливо говорити про розвиток України, не торкаючись теми Донбасу і Криму.

"Повернення наших територій, полонених, настання миру - це найголовніше. Це перше, що має забезпечити держава, яка орієнтована на громадянина", - сказав пан Зеленський.

Він назвав головними викликами країни економічний та інформаційний, наголосивши, що Україна має повертати не лише свої території, а й своїх людей.

"Вони не мусять втрачати зв'язок з Україною. Це наші громадяни... Вони - українці. Якою б мовою вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це усією країною, якщо справді хочемо їхнього повернення", - заявив Зеленський.

За його словами, те, що Донбас і Крим - Україна, має нарешті почути й усвідомити керівництво Росії.

"Цілий світ повинен казати це на весь голос. Не втомлюючись. Це потрібно не тільки Україні, це потрібно і вам. Бо повернення Криму та мир на Донбасі - це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі", - сказав президент.

"Росія не демонструє доброї волі"

Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту, заявив президент Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером, що також пройшла в Канаді.

Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною "хлібне перемир'я", тривають обстріли, зокрема й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ, сказав президент.

Він наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі.

Свідченням цього є перезапуск роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській, цитує президента його прес-служба.

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