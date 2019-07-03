Клюєв - кандидат у депутати. Як це сталося і чи може щось змінитись

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У вівторок Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього голову адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати від партії "Ліберальної партії України" по округу в Донецькій області.

Це рішення викликало обурення в українському суспільстві.

Вчора ввечері декілька сотень людей навіть прийшли протестувати проти його реєстрації на майдан Незалежності.

Ексголова адміністрації Януковича перебуває у розшуку СБУ, його підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, заволодінням державним майном у складі організованої групи у великих розмірах та перешкоджанні мирним зібранням громадян.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Реєстрація Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами в депутати викликала збурення у частини суспільства

Суд дозволив правоохоронцям затримати підозрюваного, аби доставити до зали суду.

Де ж Клюєв?

23 червня ЦВК вже відмовляла Андрію Клюєву в реєстрації. Секретар комісії Наталія Бернацька пояснила у Facebook, що причиною відмови стало те, що Клюєв не живе на території України з 2014 року.

За законом же, кандидат у депутати має постійно проживати на території України протягом останніх п'яти років перед виборами.

Пані Бернацька відзначила, що комісія звернулася до всіх державних органів з проханням надати підтвердження проживання чи не проживання Клюєва в Україні.

Прикордонники відповіли, що не мають інформації про перетин Клюєвим кордону, проте Генеральна прокуратура надіслала до ЦВК листа, у якому зазначила, що "в рамках кримінального провадження в них є обґрунтовані дані про постійне перебування даної особи за кордоном".

Народний депутат Мустафа Наєм повідомив, що у цьому листі заявляється, що саме Андрій Клюєв супроводжував Віктора Януковича з 21 по 23 лютого 2014 року "під час перетину державного кордону на вертольоті, що належить Російської Федерації".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Андрій Клюєв разом з Миколою Азаровим та ексміністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком на пресконференції у Москві, квітень 2018 року

Саме цей лист і відсутність факту повернення ексголови адміністрації президента в Україну й стали основною підставою для ЦВК, аби відмовити в його реєстрації кандидатом у депутати у червні.

Проте представники Клюєва оскаржили рішення ЦВК у суді, заявляючи, що він з 2014 року постійно проживає у Донецьку, який хоч і не контролюється Києвом, проте є частиною території України.

За словами секретаря ЦВК, Верховний суд визнав лист Генпрокуратури та інші доводи про перебування Клюєва за кордоном "неналежними доказами" і зобов'язав комісію заново розглянути документи Клюєва.

Таким чином, ЦВК не могло цього разу спиратися на старі докази, аби знову відмовити Клюєву у реєстрації кандидатом у народні депутати.

"Сьогодні ЦВК вимушено було виконати рішення Верховного Суду, яким було знищено всі наші докази, щоб не допустити зриву виборів, до яких залишилось 19 днів та друк бюлетенів", - написала пані Бернацька.

Що далі?

Секретар ЦВК підкреслила, що установа ще може скасувати реєстрацію Андрія Клюєва, проте для цього має отримати нові докази його постійного перебування за межами України.

"Я відповідально заявляю, що якщо будь-який з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб протягом останніх 5 років за межами України, я особисто внесу постанови про скасування їх реєстрації", - написала вона.

І схоже, що такий доказ може бути.

У середу вранці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував у Facebook текст листа до ЦВК у якому стверджується, що Клюєв не проживав в Україні останні п'ять років.

"МВС України достовірно відомо, що зазначений громадянин покинув територію України у 2014 році разом з Януковичем та не проживав на території України останні п'ять років", - йдеться у листі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Клюєв був головою адміністрації Віктора Януковича

Міністр нагадав, що якби Клюєв офіційно перетнув кордон, в'їхавши в Україну, то "він був би затриманий правоохоронними органами, оскільки перебуває в розшуку, як особа, яка ухиляється від слідства та суду".

Голова управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк розповів "Громадському", що Клюєв у травні 2019 року інформував Інтерпол про те, що він знаходиться в Росії, неподалік Москви.

Не лише Клюєв, а й Шарій

У вівторок ЦВК також зареєструвала кандидатом контроверсійного блогера Анатолія Шарія, щодо якого ЦВК також спочатку відмовило у реєстрації, на підставі проживання за межами України.

"По Шарію за останні п'ять років немає відомостей щодо перетинання державного кордону", - написала вона.

"Як доказ, ми використали протокол наради ОБСЄ, де дружина Шарія заявляла, що їх родина вже 7 років проживає в Європі, а також відео заяви самого Шарія, що він перебуває постійно за межами України".

Юристи Шарія оскаржили це рішення у суді.

"Суд також визнав ці докази недостатніми й скасував нашу постанову про відмову в реєстрації", - відзначила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

Тому Шарія зареєстрували першим номером списку "Партії Шарія".

Вона додала, що якщо державні органи нададуть докази проживання Шарія за кордоном, то ЦВК матиме підстави скасувати своє рішення.

Шарія розшукує поліція за підозрою у неправдивому обвинуваченні у вчиненні злочину з корисливих мотивів.

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