"Треба наперед наматюкатися": соцмережі реагують на законопроєкт про лихослів'я

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Здається, щось пішло не так. Так прикро, вибачте, будь ласка", - сказала б ця дівчина, якби новий законопроект запрацював

В Україні пропонують штрафувати за лайливі слова.

Відповідний законопроєкт "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови), ініціатором якого є депутатка Ольга Богомолець, зареєстрували у Верховній Раді 2 липня.

Головним комітетом зазначений комітет із питань свободи слова та інформаційної політики, який очолює Вікторія Сюмар.

Законопроєкт, текст якого згодом з'явився на сайті ВР, пропонує штрафувати за нецензурну лайку на телебаченні, у ЗМІ, в інтернеті та під час публічних виступів.

Такі дії, згідно зі змінами до кодексу адміністративних правопорушень, які пропонує документ, передбачатимуть "від сорока до сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб".

Якщо ж нецензурно лається публічна особа, штраф може складати від сімдесяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кошти від штрафів пропонується направляти на підтримку та розвиток Українського культурного фонду.

Заміна однієї літери в друкованих засобів масової інформації та інтернет-виданнях не змінює змісту і значення лайливого слова, зазначають автори законопроєкту в пояснювальній записці. За це теж пропонують штрафувати.

Перелік слів та виразів, що містять лихослів'я (нецензурну лайку), має затвердити Кабмін у шестимісячний термін з дня опублікування закону, йдеться в документі.

"Лихослів`я все швидше входить в наше щоденне життя, відтак вважаємо за потрібне захистити культуру мови від ненормативної лексики. Принаймні, зробити цю спробу", - зазначають автори законопроєкту.

Автори додають, що українцям історично була чужа примітивна брудна лайка. "Вона прийшла у нашу мову як запозичення з російської культури", - йдеться в записці.

Наразі в Україні, відповідно до статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, карається штрафом, громадськими або виправними роботами або адміністративним арештом до п'ятнадцяти діб.

"І запанувала тиша"

"Схоже, кінець каденції і спекотне липневе сонце гарно поплавило деяких законотворців", - пише активістка Олександра Голуб.

Користувачі соцмереж спробували уявити, як буде в Україні за нового закону.

"Дематюкація мови... І в Раді запанувала повна тиша", - коментує Віктор Чаплинський.

"Лесь Подерев'янський готується від'їжджати в Лук'янівське СІЗО за свого Гамлета", - іронізує Євген Гончар.

"В кожному соціумі існують легальні способи скидання негативу. Матюки - один з цих способів. Стресове життя трошки полегшується, коли навернеш конструкцій", - пише журналістка і поетеса Олена Задорожна. - В умовах трешу зазіхати на легальні способи означає дати фору нелегальним".

"Хіба не зрозуміло, що це унеможливить спілкування та повноцінне командування в армії, знизить ефективність комунікації на підприємствах, в житлово-комунальній та транспортній сферах", - коментує законопроєкт користувачка Лія Глазкова.

"Треба **** **** *** наперед наматюкатися, поки за це ще в тюрми не саджають", - хвилюється інший користувач Alex Noinets.

"Вже й поговорити не можна. Дематюкація змови", - коментує користувачка Ольга Скідінець.

"Будемо таємно на складі збиратися і тихо матюкатися в елітному закритому клубі", - пише в коментарях користувач Facebook Геннадій Хоменко.

Блогер Антон Годза пропонує влаштовувати опір.

"- Добрий день, це дематюкаційний патруль! - Хто, ***? (лунають постріли)" - уявляє ситуацію науковець Семен Єсилевський.

Він пропонує ще один варіант діалогу: "- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка? - Не кобель. - Дякуємо вам за економію набоїв, гарного дня! - Вам також!"

А письменник Олександр Ірванець склав вірш про майбутнє мови.

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