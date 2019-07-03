Труднощі перекладу: Далай-лама вибачився за коментар про жінок

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Далай-лама вибачився за суперечливий коментар, який дозволив собі на адресу жінок.

Зокрема, в інтерв'ю ВВС духовний лідер Тибету заявив, що, якщо його місце коли-небудь займе жінка, вона має бути "привабливою".

На офіційному сайті Далай-лами вже з'явилося вибачення за необережне висловлювання. Там пояснюють, що це був жарт, який хибно зрозуміли.

"Він глибоко шкодує, що від його слів постраждали люди, і приносить свої щирі вибачення", - йдеться в заяві.

В інтерв'ю ВВС духовний лідер, якому нещодавно виповнилося 84 роки, говорив про президента США Дональда Трампа, свої мрії повернутися до Тибету і біженців.

Однак, саме його коментар про те, що наступним Далай-ламою може стати жінка, викликав загальний подив.

"Якщо прийде жінка Далай-лама, то вона повинна бути привабливою", - сказав він англійською, сміючись.

Представники Далай-лами пояснили, що він "добре усвідомлює розбіжність між матеріалістичним, глобалізованим світом, з яким він стикається у своїх подорожах, і складними езотеричними ідеями реінкарнації, які лежать в основі тибетської буддійської традиції".

"Однак, іноді мимовільний жарт, який може бути вдалим в одному культурному контексті, втрачає свій сенс після перекладу. Він дуже шкодує, якщо когось образив".

Все своє життя Далай-лама виступає проти об'єктивації жінок і підтримує гендерну рівність, підкреслюють в заяві.

Там також роз'яснили, що його слова про те, що біженці в Європейському Союзі мають врешті-решт повернутися додому, також "могли бути невірно витлумачені".

"Він, безумовно, поважає вибір людей, які залишають свої країни. Вони можуть не захотіти або не зможуть повернутися додому", - йдеться в заяві.

Однак не було жодних вибачень за коментарі на адресу Дональда Трампа, у якого, за словами Далай-лами "відсутні моральні принципи".

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