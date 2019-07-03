Біткоїни використовують стільки ж енергії, як Швейцарія

Копирайт изображения University of Cambridge Image caption Біткоїни використовують приблизно стільки ж енергії, як і Швейцарія

Функціонування мережі біткоїнів та їхнє виробництво — майнинг - використовують стільки електроенергії, як і вся Швейцарія, показує нова програма Кембридзького університету.

Інструмент демонструє, скільки енергії використовує криптовалютна мережа в порівнянні з іншими галузями та країнами.

Проте один експерт вважає, що таким чином можна осягнути й той вуглецевий слід, який має криптовалюта і саме це має найбільше значення.

Наразі програма оцінює, що біткоїн використовує близько семи гігават електроенергії, що дорівнює 0,21% світового виробництва електроенергії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Криптовалютна "ферма"

Аби згенерувати стільки енергії необхідно відразу сім середніх АЕС.

Протягом року це дорівнює приблизно такому ж споживанню енергії, як у цілої Швейцарії.

"Використовуючи це порівняння, ми плануємо ефективніше донести нашу ідею", - сказав співзасновник програми Мішель Раухс з університету.

"Відвідувачі веб-сайту можуть самостійно визначити, чи здаються ці числа великими чи малими".

У чому суть?

Для того, щоб "видобувати" (майнити) біткоїни, комп'ютери підключають до криптовалютної мережі.

Їхнє завдання — перевіряти транзакцій, які здійснюють людьми, надсилаючи або отримуючи біткоїни.

Цей процес передбачає проведення обчислень. Майнери отримують у винагороду за свої зусилля невелику кількістю біткоїнів, що робить все це заняття прибутковим.

Щоб заробити якомога більше грошей від цього процесу, люди часто під'єднують велику кількість комп'ютерів до мережі, створюючи своєрідні "майнингові ферми", заповнюючи ними цілі склади.

Такі "ферми" використовують багато електроенергії, тому що комп'ютери у них постійно працюють.

Новий інструмент оцінювання енергоспоживання моделює економічний термін служби майнингових комп'ютерів. Він використовує середню ціну на електроенергію за кіловат-годину (0,05 долара), енергетичні потреби мережі біткоїнів.

Також модель враховує, що всі комп'ютери для майнингу у світі працюють з різною ефективністю.

Саме після врахування усіх цих факторів можна оцінити, скільки електроенергії мережа споживає в будь-який момент.

Копирайт изображения University of Cambridge Image caption Енергії біткоїнів достатньо, аби забезпечувати Кембридж протягомсотень років

Експерт з компанії PwC Алекс де Вріс створив аналогічний інструмент для оцінки обсягів споживання минулого року.

Він вважає, що найважливішим показником, на який варто звертати увагу, є вуглецевий слід біткоїнів.

Ідеться про викиди в атмосферу, які необхідні для виробництва електроенергії, що підтримує криптовалюту.

Алекс де Вріс вважає, що, попри значну кількість прихильників, мережа біткоїнів має проблему енергоспоживання. Вона використовує велику кількість енергії, обробляючи менше 100 мільйонів фінансових операцій на рік.

Він розповів BBC News про те, що це число "зовсім незначне" у світовому масштабі. Класична фінансова галузь обробляє 500 мільярдів транзакцій на рік, додав він.

Експерт вважає, що біткоїни використовують набагато більше енергії на одну транзакцію, ніж всі світові банки разом, навіть враховуючи кількість енергії, що використовується центрами обробки даних.

Електроенергія, що використовується для виробництва біткоїнів, щорічно призводить до викиду 22 мегатонн СО2, порахував науковий журнал Joule. Це співмірно з таким містом, як Канзас-Сіті в США.

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