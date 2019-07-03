Олена Зеленська в Канаді: образи першої леді хвалять і критикують
Ураїнська перша леді Олена Зеленська супроводжувала президента Володимира Зеленського під час закордонного візиту до Канади. Під час поїздки вона взяла участь у кількох офіційних заходах, для яких обрала вбрання від українських і скандинавських дизайнерів.
Але деякі речі з її гардеробу викликали критику.
До Канади пані Зеленська прилетіла у чорному комбінезоні мінімалістичного шведського бренду Arket, прикраси обрала від українського дизайнера Валерії Гуземи - Guzema Charity Chain.
У соцмережах критикували взуття Олени Зеленської - під час прибуття до Канади вона була у відкритих босоніжках. Користувачі писали, що на подібних заходах носок взуття повинен бути закритим і розкритикували її вибір.
"Все класно і Олена красива, але... У босоніжках на офіційні прийоми не ходять. Куди дивляться стилісти?", - так прокоментувала користувачка Spnataliy фото з Інстаграму Олени Зеленської.
Під час вшанування пам'яті жертв Голодомору у Торонто перша леді була у яскраво синій сукні-вишиванці відомої української дизайнерки Віти Кін, яка одягає у вишиванки світових знаменитостей.
Також у Канаді Олена Зеленська ознайомилася з програмою підтримки дитячого здоров'я та відвідала госпіталь SickKids. Під час цього візиту вона зустрілася з міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп.
Для цієї події обрала блузу Arket, брюки українського бренду Six і сережки Guzema.
Європейські візити
Канада - не перший візит Олени Зеленської у статусі першої леді. До цього вона відвідувала разом з чоловіком Німеччину і Францію.
У Брюсселі, як розповідала пані Зеленська в Instagram, вона насолоджувалась чарівним містом "та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира".
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