Олена Зеленська в Канаді: образи першої леді хвалять і критикують

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Ураїнська перша леді Олена Зеленська супроводжувала президента Володимира Зеленського під час закордонного візиту до Канади. Під час поїздки вона взяла участь у кількох офіційних заходах, для яких обрала вбрання від українських і скандинавських дизайнерів.

Але деякі речі з її гардеробу викликали критику.

До Канади пані Зеленська прилетіла у чорному комбінезоні мінімалістичного шведського бренду Arket, прикраси обрала від українського дизайнера Валерії Гуземи - Guzema Charity Chain.

У соцмережах критикували взуття Олени Зеленської - під час прибуття до Канади вона була у відкритих босоніжках. Користувачі писали, що на подібних заходах носок взуття повинен бути закритим і розкритикували її вибір.

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"Все класно і Олена красива, але... У босоніжках на офіційні прийоми не ходять. Куди дивляться стилісти?", - так прокоментувала користувачка Spnataliy фото з Інстаграму Олени Зеленської.

Під час вшанування пам'яті жертв Голодомору у Торонто перша леді була у яскраво синій сукні-вишиванці відомої української дизайнерки Віти Кін, яка одягає у вишиванки світових знаменитостей.

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Також у Канаді Олена Зеленська ознайомилася з програмою підтримки дитячого здоров'я та відвідала госпіталь SickKids. Під час цього візиту вона зустрілася з міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп.

Для цієї події обрала блузу Arket, брюки українського бренду Six і сережки Guzema.

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Європейські візити

Канада - не перший візит Олени Зеленської у статусі першої леді. До цього вона відвідувала разом з чоловіком Німеччину і Францію.

Копирайт изображения instagram.com/olenazelenska_official Image caption Як розповіла Олена Зеленська у своєму Instagram, дружина президента ФРН Ельке Бюденбендер поділилася з нею досвідом першої леді і "дала кілька порад".

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption На зустрічі з Бріжіт Макрон у Парижі

Копирайт изображения instagram.com/olenazelenska_official Image caption Перший закордонний візит у ролі першої леді в Олени Зеленської був до Брюсселя

У Брюсселі, як розповідала пані Зеленська в Instagram, вона насолоджувалась чарівним містом "та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира".

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