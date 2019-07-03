"Я не шкодую, що зробила два аборти"

За даними останніх опитувань, ставлення до абортів у Великій Британії стає дедалі ліберальнішим.

За словами Сем, одним із головних факторів, якими обумовлене її рішення перервати вагітність, були фінансові проблеми.

Кілька інших жінок, з якими вдалося поговорити BBC, кажуть те саме.

"Я знала, що в мене немає жодної можливості заводити дитину. Жодного шансу на те, що я можу собі це дозволити", - каже Сем, яка поділилася з BBC досвідом одразу двох пережитих абортів.

Коли вона завагітніла, каже Сем, вона точно знала, що народжувати не збирається.

"Це було відносно легким рішенням. Я дійсно була не в найкращому фінансовому становищі… Але зараз я розумію, що, мабуть, не була готова до тих емоційних проблем, з якими мені довелося мати справу".

"Після аборту я почувалася так, ніби все гаразд - я можу негайно повернутися на роботу. Але я все одно взяла тиждень на відпочинок".

"Коли це сталося, я одразу відчула полегшення. Але загалом весь процес все ж був дуже виснажливим. Я багато плакала".

"Багато жінок це приховують"

Опитування компанії YouGov показало, що понад 1 600 людей у Великій Британії вважають, що ставлення суспільства до абортів стає все більш спокійним.

В Англії, Уельсі та Шотландії жінки мають право зробити аборт тільки до 24 тижня вагітності.

Пізніше - лише в окремих, дуже специфічних випадках. Приміром, якщо народження дитини може поставити під загрозу життя матері.

Опитування продемонструвало зокрема таке:

53% опитаних заявили, що хотіли б, щоб ліміт у 24 тижні лишався таким самим або був продовжений. Ще у 2015 таких було тільки 45%.

Скоротити ліміт або ж повністю заборонити аборти хочуть 28% опитаних. У 2015 їх було 35%.

Сем ніколи не приховувала, що зробила аборт, - про це знали її друзі та близькі.

За словами жінки, їхня підтримка дуже допомогла їй впоратися з труднощами.

"Ви навіть не уявляєте, скільки жінок, які вас оточують, раніше робили аборт. Є багато тих, хто з культурних або релігійних міркувань не може говорити про це відкрито - вони просто приховують це від усіх".

Сем спробувала різні типи контрацепції, але мала проблеми через їхні побічні ефекти, тож почала слідкувати за своїм менструальним циклом за допомогою мобільного додатку.

Через сім місяців після першого аборту Сем зробила другий.

"Я почувалася жахливо і дуже соромилася, бо попередній аборт був зовсім нещодавно - мені здавалося, що я вже не можу бути настільки ж відкритою і чесною, як першого разу".

"В мене досі не було стабільного доходу, постійної роботи, постійного дому - саме тому я чітко усвідомлювала, що я просто не можу народжувати. Втім, цього разу я була вже не така впевнена, бо не дуже хочеться бути тією, хто пройшов через два аборти".

Цього разу Сем відмовилася від операції і обрала медичний аборт. Кілька днів потому вона дуже злякалася, коли виявила ембріон у своїй менструальній чаші.

"Я не була до цього готова. Я думала, що це буде більше схоже на щільний згусток крові... А насправді це не так. Я не була готова до цього".

"Він був у формі квасолі, як згусток плоті... і було чітко зрозуміло, що це може бути плодом".

"Вигляд ембріона змусив мене відчути, що це була вагітність, що я могла мати дитину".

"Треба називати речі своїми іменами"

Доктор Келум Міллер, який виступає проти абортів, каже, що більшість людей уявлення не мають, чим насправді є аборт після 12 тижня вагітності.

За його словами, у цьому винні лікарі та медсестри, які замість того, щоб називати речі своїми іменами, часто використовують евфемізми.

"Мова йде про малюка, але лікарі нерідко називають плід якось інакше - наприклад, "продуктом зачаття", - каже пан Міллер.

"Більшість людей, з якими мені доводилося говорити, уявлення не мають, що це означає. Вони з жахом дізнаються, про що насправді йдеться в наших законах".

За словами Сем, зараз вона не шкодує, що зробила обидва аборти.

Вона додає, що через досвід переривання вагітності пройшли близько 20 її подруг.

Сем побоюється, що ніколи не стане настільки фінансово незалежною, щоб мати змогу завести дитину.

"Я чітко розумію, що не зможу придбати будинок у той період свого життя, коли мені хотілося б зайнятися вихованням дитини. Думаю, якби я знову завагітніла, всі ці питання мене б дуже непокоїли".

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