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Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому особистому перекладачу Володимира Гройсмана Станіславу Єжову, звільнивши його з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

"Суд задовольнив наше клопотання і змінив запобіжний захід на цілодобовий арешт з носінням електронного браслета", - повідомив адвокат Єжова Сергій Рибін "Український новинам".

Станіслав Єжов працював на зустрічах Володимира Гройсмана з провідними світовими лідерами.

За інформацією СБУ, він був завербований російськими спецслужбами під час роботи в одному із посольств України.

Єжова звинувачують у передачі російським спецслужбам матеріалів про зустрі прем'єр-міністра з іноземними високопосадовцями. Сам він свою вину заперечує.

"Сумлінно і творчо працював"

Заступник керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслав Єжов, викритий у співпраці з російськими спецслужбами, був заарештований у грудні 2017 року.

Служба безпеки України підозрює його у тому, що він був завербований російською розвідкою в період тривалого відрядження у США.

Відомо, що впродовж двох років він працював на дипломатичній службі у посольстві України у Вашингтоні.

До роботи в Кабінеті міністрів він працював в апараті спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана і з ним перейшов на роботу в уряд.

Копирайт изображения unian Image caption Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, Станіслав Єжов (у центрі), та голова комітету з питань Збройних Сил Сенату США Джон МакКейн, зустріч у Вашингтоні, 2016 рік

СБУ твердило, що, маючи доступ до державних секретів, Станіслав Єжов мав можливість збирати специфічну урядову інформацію.

"Чиновник мав доступ до досить вузької інсайдерської інформації Кабінету міністрів. Він користувався повагою. Він дуже відповідально, сумлінно та творчо працював на російські спецслужби", - заявляв начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.

Проте прем'єр-міністр Володимир Гройсман, своєю чергою, запевняв, що Станіслав Єжов доступу до державної таємниці не мав.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На зустрічі з Терезою Мей влітку 2017 року

Співробітники СБУ заарештували Станіслава Єжова на його робочому місці, за згодою прем'єр-міністра. Глава уряду був заздалегідь поінформований про те, що спецслужби стежать за перекладачем впродовж кількох місяців.

"Він працював як справжній шпигун. Однак він - зрадник, він працював досить ініціативно, передавав інформацію, викрадав документи, підслуховував новини, шукав інформацію серед колег, і справно передавав її російським спецслужбам, своїм кураторам", - твердив Олексій Петров.

Докази і "оленапрекрасна"

Копирайт изображения unian Image caption На зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом

На першому судовому засіданні 22 серпня минулого року прокурор Сергій Вдовиченко розповів, що на електронну пошту оленапрекрасна@yandex.ru перекладач регулярно відправляв аудіозаписи та стенограми із зустрічей прем'єр-міністра із спецпредставником Держдепартаменту США в Україні Куртом Волкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, колишнім комісаром ЄС Федерікою Могеріні та іншими високопосадовцями.Окрім того, сторона обвинувачення заявила про те, що має докази спілкування обвинуваченого зі співробітником російської розвідки. Прокурор надав фото із ресторану, на якому Станіслав Єжов зображений із цією особою.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На зустрічі з Вселенським патріархом

Сам Станіслав Єжов свою вину заперечує і каже, що обвинувачення не надало достатніх доказів.

"Мене звинувачують у тому, що я працював на ГРУ Генштабу Російської Федерації, але серед усіх показів свідків і всіх матеріалів справи відсутні будь-які докази не лише роботи на ГРУ Генштабу, а навіть докази, пов'язані з Росією. Нічого не зібрано", - запевняв він.

Його адвокат Валентин Рибін також твердив, що докази шпигунської дільності, надані прокуратурою, отримані невстановленим шляхом і не можуть використовуватися у суді.

Зокрема, казав адвокат, надсилання Єжовим листів на пошту, яку зареєстровано на yandex.ru, не є свідченням його співпраці з російськими спецслужбами.

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