Амстердам можуть залишити без борделів у центрі міста

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Мер Амстердама анонсувала радикальні зміни у роботі кварталу червоних ліхтарів. Не виключено, що усі борделі в центрі міста незабаром закриють.

Фемке Халсема розповіла про кілька можливих сценаріїв розвитку подій, які розглядає міська влада.

Серед нововведень, які можуть схвалити вже найближчим часом, - закриття усіх борделів у центрі міста з подальшим перенесенням в інші райони і заборона традиційних для кварталу червоних ліхтарів вуличних "вітрин" із жінками.

Якщо запропоновані ініціативи затвердять, це будуть наймасштабніші зміни в роботі секс-індустрії Амстердама за кілька десятиліть.

За словами Фемке Халсеми, усі ці кроки будуть направлені, зокрема, на боротьбу з торгівлею людьми, а також із туристами, які подекуди поводять себе нахабно і знущаються над працівницями кварталу червоних ліхтарів.

При цьому мер міста запевнила: про заборону проституції не йдеться.

"Думаю, багато жінок, що там працюють, відчувають себе приниженими і висміяними - це одна з причин, чому ми думаємо про запровадження змін", - каже Халсема.

За її словами, влада також розмірковує над ідеєю створення у місті відокремленої "еротичної зони".

Перш ніж схвалити будь-які рішення, усі можливі варіанти обговорять з місцевими жителями та бізнесменами.

Аналіз Анни Хуліген, корреспондентки BBC в Гаазі

Найбільш вражаюче у цій програмі "радикальних оновлень" - те, що можливість повної заборони проституції навіть не розглядається.

Заборона жінкам рекламувати себе в вітринах кварталу червоних ліхтарів знищить головний туристичний атракціон Амстердама. Чимало жінок, що працюють у цих борделях, кажуть, що робота в "вітринах" у центрі міста дає їм змогу відчувати себе в більшій безпеці.

Чимало секс-працівниць відверто побоюються переїзду в інші райони, які не так ретельно охороняються поліцією.

Окрім того, в багатьох виникають сумніви щодо того, чи призведе зменшення кількості борделів до зниження попиту на секс-послуги.

Тема проституції у Нідерландах все частіше стає темою суперечок між місцевими феміністками. Одні вважають, що секс-торгівля є приниженням та експлуатацією жінок, тоді як інші наполягають: кожна жінка має право самостійно обирати, як їй розпоряджатися власним тілом.

Значна кількість працівників секс-індустрії Амстердама вважають, що замість вигнання секс-працівниць із центру міста, влада мала б краще слідкувати за поведінкою туристів.

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