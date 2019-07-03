Шарія та Клюєва можуть зняти з виборів навіть сьогодні - ЦВК

Копирайт изображения УНІАН / YouTube Анатолія Шарія Image caption Ексголова Адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв та відеоблогер Анатолій Шарій у вівторок через суд домоглися від ЦВК реєстрації кандидатами в депутати, хоча раніше комісія їм відмовила на підставі того, що вони, мовляв, не проживали п'ять років в Україні

Центральна виборча комісія може скасувати реєстрацію кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія одразу після отримання нових даних від правоохоронців. Про це в ексклюзивному інтерв'ю BBC News Україна розповіла секретар ЦВК Наталія Бернацька.

"Коли комісія отримає нововиявлені обставини, які свідчитимуть про порушення закону, то ми повинні будемо одразу ухвалити це рішення (про скасування реєстрації кандидатів. - Ред.)", - відзначила Наталія Бернацька.

Вона також розповіла, що загалом реєстрацію обох кандидатів можливо скасувати аж до дня голосування 21 липня - у такому випадку навпроти їхнього прізвища у бюлетенях буде проставлений штамп "вибув".

"Але я впевнена, що це трапиться набагато раніше. Ми навіть сьогодні очікуємо якусь порцію інформації", - додала секретар ЦВК.

"Завдяки резонансу зараз ми чуємо від всіх правоохоронних органів - і прокуратури, і МВС, і СБУ, - що вони ще дадуть якусь інформацію. І ми будемо чекати сьогодні цілодобово", - наголосила Наталія Бернацька.

Водночас, за її словами, Центральній виборчій комісії важливо отримати якнайширший спектр інформації про можливі порушення кандидатів: "Адже ми бачимо, яка позиція Верховного суду, ми не знаємо, що він скаже вдруге… І нам важливо, щоб наша постанова вдруге встояла у Верховному суді".

Чому зареєстрували

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ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати екскерівника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія 2 липня, хоча раніше відмовила їм у цьому.

Реєстрацію обох зробив можливим Верховний суд, який визнав недостатніми зібрані ЦВК докази про те, що Клюєв і Шарій не проживали п'ять років в Україні, як цього вимагає закон про вибори.

Наталія Бернацька пояснила BBC News Україна, що ЦВК змушена була піти на такий крок, щоб не зірвати підготовку до виборів:

"Ми ухвалили дуже складне для себе рішення, жоден член ЦВК не хотів за нього голосувати. Ми вимушені були це зробити, щоб відправити бюлетені в друк, адже через цих двох осіб вибори б взагалі могли зірватися".

"Якщо хоч один державний орган тепер надасть нам цю інформацію - звичайно, буде рішення про скасування реєстрації. Зараз для нас це простіше, тому що воно не ставить під загрозу вибори - бюлетені вже у друці. Поставити штамп вибув дуже просто, а дописати ім'я кандидата неможливо - треба буде все передруковувати, це шалені гроші платників податків", - додала секретар ЦВК.

Повний текст інтерв'ю з Наталією Бернацькою читайте незабаром на BBC News Україна.

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