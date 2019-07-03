Шарія та Клюєва можуть зняти з виборів навіть сьогодні - ЦВК
Центральна виборча комісія може скасувати реєстрацію кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія одразу після отримання нових даних від правоохоронців. Про це в ексклюзивному інтерв'ю BBC News Україна розповіла секретар ЦВК Наталія Бернацька.
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"Коли комісія отримає нововиявлені обставини, які свідчитимуть про порушення закону, то ми повинні будемо одразу ухвалити це рішення (про скасування реєстрації кандидатів. - Ред.)", - відзначила Наталія Бернацька.
Вона також розповіла, що загалом реєстрацію обох кандидатів можливо скасувати аж до дня голосування 21 липня - у такому випадку навпроти їхнього прізвища у бюлетенях буде проставлений штамп "вибув".
"Але я впевнена, що це трапиться набагато раніше. Ми навіть сьогодні очікуємо якусь порцію інформації", - додала секретар ЦВК.
"Завдяки резонансу зараз ми чуємо від всіх правоохоронних органів - і прокуратури, і МВС, і СБУ, - що вони ще дадуть якусь інформацію. І ми будемо чекати сьогодні цілодобово", - наголосила Наталія Бернацька.
Водночас, за її словами, Центральній виборчій комісії важливо отримати якнайширший спектр інформації про можливі порушення кандидатів: "Адже ми бачимо, яка позиція Верховного суду, ми не знаємо, що він скаже вдруге… І нам важливо, щоб наша постанова вдруге встояла у Верховному суді".
Чому зареєстрували
ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати екскерівника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія 2 липня, хоча раніше відмовила їм у цьому.
Реєстрацію обох зробив можливим Верховний суд, який визнав недостатніми зібрані ЦВК докази про те, що Клюєв і Шарій не проживали п'ять років в Україні, як цього вимагає закон про вибори.
Наталія Бернацька пояснила BBC News Україна, що ЦВК змушена була піти на такий крок, щоб не зірвати підготовку до виборів:
"Ми ухвалили дуже складне для себе рішення, жоден член ЦВК не хотів за нього голосувати. Ми вимушені були це зробити, щоб відправити бюлетені в друк, адже через цих двох осіб вибори б взагалі могли зірватися".
"Якщо хоч один державний орган тепер надасть нам цю інформацію - звичайно, буде рішення про скасування реєстрації. Зараз для нас це простіше, тому що воно не ставить під загрозу вибори - бюлетені вже у друці. Поставити штамп вибув дуже просто, а дописати ім'я кандидата неможливо - треба буде все передруковувати, це шалені гроші платників податків", - додала секретар ЦВК.
Повний текст інтерв'ю з Наталією Бернацькою читайте незабаром на BBC News Україна.
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