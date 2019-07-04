Копирайт изображения Getty Images / YouTube Анатолія Шарія Image caption Андрій Клюєв та Анатолій Шарій у вівторок через суд домоглися від ЦВК повторного розгляду своїх заяв та реєстрації кандидатами в депутати, хоча раніше комісія їм відмовила пояснивши це тим, що обоє не проживали п'ять років в Україні

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Про це у своєму Facebook повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

"Одноголосно прийнято рішення, реєстрацію Клюєва і Шарія скасовано!", - написала вона.

Секретар ЦВК, подякувала правоохоронцям, які надали необхідні докази ЦВК.

За законом, кандидат у депутати має постійно проживати на території України протягом останніх п'яти років перед виборами.

Раніше пані Бернацька закликала усі державні органи, які мають у своєму розпорядженні докази того, що Шарій та Клюєв проживали за межами України, надати їх комісії.

3 липня вранці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував у Facebook текст листа до ЦВК у якому стверджується, що Клюєв не проживав в Україні останні п'ять років.

"МВС України достовірно відомо, що зазначений громадянин покинув територію України у 2014 році разом з Януковичем та не проживав на території України останні п'ять років", - йдеться у листі.

Секретар ЦВК в інтерв'ю BBC News Україна зазначила, що аби уникнути повторного скасування рішення ЦВК, необхідний якнайширший спектр інформації про можливі порушення кандидатів: "Адже ми бачимо, яка позиція Верховного суду, ми не знаємо, що він скаже вдруге… І нам важливо, щоб наша постанова вдруге встояла у Верховному суді".

Як реєстрували

ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати екскерівника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва по мажоритарному округу у Донецькій області та відеоблогера Анатолія Шарія по списку "Партії Шарія" 2 липня, хоча наприкінці червня відмовила їм у цьому.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ексголова адміністрації Януковича перебуває у розшуку СБУ, його підозрюють у перевищенні службових повноважень

Реєстрацію обох зробив можливим Верховний суд, який визнав недостатніми зібрані ЦВК докази про те, що Клюєв і Шарій не проживали п'ять років в Україні, як цього вимагає закон про вибори.

У випадку Клюєва докази ЦВК базувались на листі Генеральної прокуратури, де йшлося про його постійне проживання у Росії, щодо Шарія — основним доказом були протокол наради ОБСЄ, де дружина Шарія заявляла, що їх родина вже 7 років проживає в Європі та відповідні заяви самого блогера.

Верховний суд постановив, що дані докази є недостатніми та зобов'язав ЦВК заново розглянути документи від кандидатів, вже не враховуючи лист Генпрокуратури та заяви Шарія з дружиною.

Ексголова адміністрації Януковича перебуває у розшуку СБУ, його підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, заволодінням державним майном у складі організованої групи у великих розмірах та перешкоджанні мирним зібранням громадян.

Шарія ж розшукує поліція за підозрою у неправдивому обвинуваченні у вчиненні злочину з корисливих мотивів.

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