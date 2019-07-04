Шарій та Клюєв більше не кандидати у нардепи - ЦВК
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Про це у своєму Facebook повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.
"Одноголосно прийнято рішення, реєстрацію Клюєва і Шарія скасовано!", - написала вона.
Секретар ЦВК, подякувала правоохоронцям, які надали необхідні докази ЦВК.
За законом, кандидат у депутати має постійно проживати на території України протягом останніх п'яти років перед виборами.
Раніше пані Бернацька закликала усі державні органи, які мають у своєму розпорядженні докази того, що Шарій та Клюєв проживали за межами України, надати їх комісії.
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3 липня вранці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував у Facebook текст листа до ЦВК у якому стверджується, що Клюєв не проживав в Україні останні п'ять років.
"МВС України достовірно відомо, що зазначений громадянин покинув територію України у 2014 році разом з Януковичем та не проживав на території України останні п'ять років", - йдеться у листі.
Секретар ЦВК в інтерв'ю BBC News Україна зазначила, що аби уникнути повторного скасування рішення ЦВК, необхідний якнайширший спектр інформації про можливі порушення кандидатів: "Адже ми бачимо, яка позиція Верховного суду, ми не знаємо, що він скаже вдруге… І нам важливо, щоб наша постанова вдруге встояла у Верховному суді".
Як реєстрували
ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати екскерівника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва по мажоритарному округу у Донецькій області та відеоблогера Анатолія Шарія по списку "Партії Шарія" 2 липня, хоча наприкінці червня відмовила їм у цьому.
Реєстрацію обох зробив можливим Верховний суд, який визнав недостатніми зібрані ЦВК докази про те, що Клюєв і Шарій не проживали п'ять років в Україні, як цього вимагає закон про вибори.
У випадку Клюєва докази ЦВК базувались на листі Генеральної прокуратури, де йшлося про його постійне проживання у Росії, щодо Шарія — основним доказом були протокол наради ОБСЄ, де дружина Шарія заявляла, що їх родина вже 7 років проживає в Європі та відповідні заяви самого блогера.
Верховний суд постановив, що дані докази є недостатніми та зобов'язав ЦВК заново розглянути документи від кандидатів, вже не враховуючи лист Генпрокуратури та заяви Шарія з дружиною.
Ексголова адміністрації Януковича перебуває у розшуку СБУ, його підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, заволодінням державним майном у складі організованої групи у великих розмірах та перешкоджанні мирним зібранням громадян.
Шарія ж розшукує поліція за підозрою у неправдивому обвинуваченні у вчиненні злочину з корисливих мотивів.
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