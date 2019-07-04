Копирайт изображения UNIAN Image caption Активісти вимагають відставки президента Федерації велоспорту Олександра Башенка за образливі коментарі на адресу спортсменки Ганни Соловей

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов зустрівся з переможницею Європейських ігор 2019 року у велоспорті Ганною Соловей і заявив, що підтримує відставку президента Федерації велосипедного спорту України Олександра Башенка.

Активісти влаштували акцію під Міністерством молоді та спорту на знак протесту проти дій президента Федерації велоспорту України.

Башенко написав низку образливих коментарів на адресу спортсменки в соцмережі Facebook після її перемоги на Європейських іграх у Мінську і погрожував виключити її зі збірної.

Разом з активістами Ганна Соловей зустрілася в міністерстві з паном Ждановим.

"Я, безумовно, підтримую вимоги про відставку Башенка з посади президента Федерації велосипедного спорту України... Я вважаю, що така поведінка є неприйнятною, вона є хамською", - сказав Жданов.

Він наголосив, що не може бути й мови про розрив контракту з Соловей.

"Вона є членом національної збірної України, контракт укладений з міністерством... У мене взагалі навіть думки такої не виникало", - заявив міністр.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На акцію на підтримку Ганни Соловей під міністерством молоді та спорту прийшло близько сотні людей

Активісти вимагають повного перезавантаження федерації велоспорту та заміну її президії.

Активісти кажуть, що продовжуватимуть свої акції, поки їхні вимоги не виконають.

Пані Соловей наголосила, що вимагає скликання зборів федерації та виключення Башенка з її лав.

Пан Жданов сказав, що прийняв рішення про створення робочої групи, на якій обговорять питання про відставку Башенка.

Водночас він додав, що питання про позбавлення федерації статусу національної і розірвання договору про співпрацю "є дискусійним і потребує додаткового аналізу".

Перше засідання робочої групи має відбутися 9 липня, розповіли активісти після зустрічі.

Тим часом, перший віцепрезидент Федерації велоспорту Андрій Гривко повідомив у Facebook, що доручив гендиректору Федерації у якомога коротші терміни зібрати президіум.

Раніше він повідомив, що президіум розгляне питання відставки Башенка, оскільки на адресу федерації надійшло багато скарг після інциденту.

"Ти зайшла на мінне поле"

Копирайт изображения EPA Image caption Переможниця Ганна Соловей (в центрі). Друге місце посіла австрійка Верена Еберхарт (зліва), а третє - Джарміла Мачакова з Чехії (справа)

27 червня Ганна Соловей здобула золото Європейських ігор у Білорусі.

Наступного дня Федерація велоспорту на своїй сторінці у Facebook написала з цього приводу привітання - але з перемогою вітали не пані Соловей, а голову київської міської федерації велоспорту Сергія Мухомора.

У коментарях до посту пані Соловей висловила подив, чому привітали людину, яка не має стосунку до її перемоги.

"Дивуюсь вашій некомпетентності та зневазі до спортсменів вашої ж федерації! Дуже хотілося б дізнатися, чому ви вітаєте незнайому мені людину, яку я ніколи не бачила, при цьому берете мою світлину і мій результат! Я навіть ніколи не бачила цю людину на власні очі! А найцікавіше те, що нічим, абсолютно нічим не допомагав мені цей чоловік у підготовці до змагань", - написала пані Соловей.

Після цього спортсменці в коментарях почав погрожувати президент Федерації велоспорту Олександр Башенко.

Копирайт изображения Facebook/Федерація велосипедного спорту України Image caption Скандал почався після того, як Федерація привітала з перемогою не Ганну Соловей, а голову своєї київської організації

"Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рота, тепер ти за це платитимеш… Ти випадково виграла гонку і вирішила, що в тебе з'явилося право, порушуючи умови контракту, відкривати рота? Ти зайшла на мінне поле", - написав він у коментарях.

"Їздиш на моєму велосипеді, їздиш у моїй формі, на голові у тебе мій шолом... Будеш смердіти - проженемо і не згадаємо як звали", - додав Башенко.

Він також пообіцяв, що не візьме у збірну України Соловей або її тренера.

На це чемпіонка відповіла, що чекає відставки Башенка.

Копирайт изображения Facebook/ucfukraine Image caption Коментарі Олександра Башенка на адресу спортсменки обурили користувачів соцмереж

"Великі спортсмени мають право на емоційну реакцію. Але у збірній вона не буде. Або вона не буде, або її тренер не буде", - підтвердив пан Башенко свої слова в коментарі ТСН.

На бік спортсменки у Facebook став міністр молоді і спорту, назвавши тон спілкування очільника федерації "несправедливим, неприпустимим і хамським".

Пан Жданов додав, що міністерство буде відстоювати права Ганни Соловей.

Після скандалу Федерація велоспорту України розмістила на своїй сторінці у Facebook фото, на якому Олександр Башенко вручає гроші Ганні Соловей з коментарем "Пишаємося історією! Пишаємося перемогами!"

Спортивні федерації в Україні є громадськими організаціями, які об'єднують спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців. Вони підписують контракт з Міністерством спорту, яке виділяє кошти на той вид спорту, яким вони опікуються.

"Національна збірна команда України формується за поданням профільної федерації, але наказом міністерства. Спортсменкою Ганною Соловей укладено контракт саме із Міністерством молоді та спорту і розірвати його може лише цей орган виконавчої влади", - пояснив міністр спорту.

Олександр Башенко очолює Федерацію велосипедистів з 2015 року.

У лютому цього року на сторінці ФВУ він писав образливі коментарі на адресу іншої велосипедистки Ольги Віюк, принижував розумові здібності спортсменки та говорив про неї, порівнюючи з повіями, повідомляє Громадське.

Хочете отримувати головніновини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!