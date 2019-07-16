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Конституційний суд України визнав, що закон про декомунізацію не суперечить Конституції.

Прес-служба суду підтвердила BBC News Україна, що рішення дійсно ухвалили, проте не уточнили, яке саме.

Водночас джерело у КС розповіло, що судді визнали закон конституційним.

"Судді прийняли таке важливе для нашої держави рішення і визнали конституційним", - уточнили BBC News Україна.

У 2017 році 46 депутатів Ради звернулися до суду із проханням визнати закон неконституційним, оскільки, на їхню думку, заборона порушує право громадян на свободу політичної діяльності, поширення інформації, а також не визначає чітко поняття "тоталітарний комуністичний режим", пропаганда якого заборонена.

Закон про декомунізацію

Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" набрав чинності 21 травня 2015 року.

Він забороняє публічне заперечення злочинного характеру комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, публічне використання і пропаганду їхньої символіки, за що встановлює відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Заборона на використання тоталітарної символіки розповсюджується також на юридичні особи та політичні партії.

Закон зобов'язує державу розслідувати злочини цих режимів, передбачає необхідність перейменування географічних об'єктів, названих на честь їхніх діячів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під час розгляду справи під стінами суду проходив мітинг прихильників декомунізації і люстрації

У квітні Український інститут національної пам'яті повідомляв, що в рамках декомунізації перейменували 987 населених пунктів та демонтували понад 2,5 тисячі пам'ятників.

Одним з найвідоміших прикладів декомунізації є перейменування Кіровограду, названого на честь секретаря Ленінградського міськкому та Політбюро Компартії Сергія Кірова, на Кропивницький - на честь письменника і драматурга Марка Кропивницького.

Інший приклад - перейменування Дніпропетровська на Дніпро. Таким чином з назви міста зникла згадка про Григорія Петровського - одного з творців ВЧК, яка відповідала за "червоний терор" та Голодомору.

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