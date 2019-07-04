День без пластику: як у Житомирі відбувається "лагідна екологізація"

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Паперові пакети замість поліетиленових та щипці замість пластикових рукавичок - 3 липня, в Міжнародний день відмови від поліетилену, один із найбільших супермаркетів Житомира вирішив запропонувати своїм клієнтам альтернативні види упаковки товарів.

Вранці у різних відділах магазину персонал замінив одноразові пластикові пакети на такі, що менше шкодять екології: скласти фрукти, овочі, цукерки та випічку можна було в паперові або текстильні торбини.

"У відділі фруктів та овочів, вагових товарів та в пекарні представлені пакети разового використання з паперу різних форматів та розміру. Також у відділах представлені торби з текстилю та крафтові пакети на п'ять та сім кілограмів", - розповідає начальник сектору людських ресурсів та касових операцій гіпермаркету "Ашан" Лідія Лутай.

"На касах ми повністю прибрали з вільного доступу поліетиленові пакети та пропонуємо своїм клієнтам торбинки багаторазового використання для фруктів, овочів та вагових товарів", - додає вона.

Щоправда, забезпечити паперовими пакетами усі відділи магазину адміністрації не вдалось. Певні види товарів продавці все ж упаковують в поліетилен та пластик.

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"Пластик та поліетилен ми залишили у відділі заморожених продуктів. Там він представлений в обмеженій кількості. Також пакети є в відділі м'яса та риби. Окрім того, є пластикові блістери у відділі кулінарії, тому що поки ми не змогли запропонувати альтернативу", - каже менеджерка гіпермаркету.

Пропонуючи клієнтам екологічні пакети, консультанти цікавляться відгуками житомирян. Дехто говорить про недоліки: мовляв, паперові торбини не витримують великої ваги. Втім, більшість відгуків схвальні.

"Як на мене, це дуже зручно, бо все-таки ми позбавляємо планету від пластику. А зараз дуже багато тварин гине через нього. Це дуже гарне рішення. Якби так було кожного дня, було б дуже круто. Можна навіть брати свої сіточки та торбочки і пакувати все в них", - ділиться враженнями Мар'яна, яка прийшла за покупками разом із сестрою.

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Дівчата зізнаються, що разом із батьками часто використовують поліетиленові пакети, хоча й намагаються робити це якомога рідше.

"В родині ми вже якось звикли, що коли купуємо пластиковий пакет, то потім використовуємо його ще кілька разів. Але щодня ми їх не купуємо. Втім, якщо бути відвертими, то вдома в нас їх достатньо багато", - розповідає дівчина.

Житомирянка Оксана прийшла до супермаркету, щоб купити цукерки. Каже, була приємно вражена відсутністю одноразових пакетиків, які шкідливі для екології, але помітила й певні незручності.

"Я вперше сьогодні таке побачила. Мене особисто порадувала відсутність пакетиків. Щоправда, трохи незручно набирати товар в паперові пакетики щипцями. Це єдиний мінус - в рукавичках було зручніше", - каже дівчина.

Копирайт изображения Євген Герасимчук

А от Людмилі, яка так само прийшла до гіпермаркету в Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів, довелось відмовитись від деяких покупок.

"Сьогодні я, наприклад, зіткнулася з проблемою - хотіла купити огірки, але у відділі немає одноразових рукавичок. Хотілося набрати так, щоб не забруднити руки. Також сьогодні цукор хотіла набрати. Подумала про те, що потрібно робити якісь заготовки на зиму з цукром, але потім себе зупинила: стоп, а як я його наберу в паперовий пакет? Це єдине, що мене сьогодні збентежило", - розповідає жінка.

Хоча до відмови від пластику та поліетилену вона ставиться позитивно.

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"Я рада, що сьогодні паперова упаковка, я це тільки вітаю, тому що поліетилен - це така гидота, яка засмічує нашу планету. Це велика проблема людства. Я задоволена, що магазин відмовився від цього хоча б на один день. Пластик дуже сильно вклинився, в'ївся в наше життя. Відмовитися від нього складно, я не знаю як. Особливо, коли стикаєшся з такими дрібницями. Хоч розумом ти й розумієш, що це потрібно зробити, але на даний момент це важко", - каже Лідія.

Обмеження використання поліетилену або повну відмову від нього вітають у місцевому муніципалітеті. Кілька місяців тому депутати міської ради ухвалили рішення, яким рекомендують місцевим підприємцям робити такі екологічно дружні кроки. Щоб максимально чітко показати бізнесу бачення міста, у муніципалітеті навіть презентували проект під назвою "ЦяТорба".

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"Ми шукали ідеї, як запустити цей механізм, щоб ця добровільність реалізовувалась в якийсь спосіб. Тоді виникла ідея по проекту ЦяТорба. Ми почали працювати із соціально-відповідальним бізнесом, торговельними мережами та споживачами із тим, щоб замінити щоденне використання пластикових пакетиків на багаторазові торби", - розповідає директор департаменту економічного розвитку міської ради Микола Костриця.

На його думку, вирішити проблему із використанням поліетилену та пластику в місті поки неможливо - потрібно чекати змін до законодавства.

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"Цивілізовані країни йдуть двома шляхами: або запроваджують високі податки на пластикові пакети, і тоді вони стають споживачу не по кишені; або ж є інший шлях - це повна або часткова заборона на використання пластикових пакетів. Житомир не може приймати свої власні закони".

"Я б все-таки орієнтувався на фінансові інструменти. Тобто Україна могла би подолати цю проблему саме через оподаткування. Заборона - це крайній захід, що не завжди є ефективним, бо його виконання ще треба проконтролювати", - вважає Микола Костриця.

У житомирському муніципалітеті кажуть, що таку "лагідну екологізацію" планують проводити й надалі, і сподіваються, що до проекту "ЦяТорба" долучатимуться все більше підприємців.

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