Рейтинги партій: "Слуга народу" продовжує втрачати
До Верховної Ради, як і раніше, можуть пройти п'ять партій. Про це свідчать результати свіжого дослідження соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування проводилося з 29 червня по 3 липня в усіх регіонах України, окрім Криму та окремих частин Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,2%.
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Лідером електоральних симпатій залишається "Слуга народу", яка, втім, продовжує втрачати популярність. Якщо на початку червня цю політсилу готові були підтримати 48,2% виборців, то зараз про це заявили тільки 42,3%.
Ось як виглядає список усіх партій, що долають п'ятивідсотковий бар'єр (серед тих, хто визначився з вибором і планує піти на вибори):
- "Слуга народу" - 42,3%
- "Опозиційна платформа - За життя" - 13,4%
- "Європейська Солідарність" - 8,3%
- "Голос" - 7,2%
- "Батьківщина" - 7,2%
Окрім того, партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8% виборців, "Опозиційний блок" - 3,1%, політсилу "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, "Громадянську позицію" та Радикальну партію - по 2,4%, партію ВО "Свобода" - 2,3%. Усі інші політсили, згідно з опитуваннями, набирають менше 2%.
Серед усіх опитаних 62% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні 21 липня, ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% - не голосуватимуть, 3% - не визначилися.
Що було в попередньому дослідженні?
Попереднє опитування групи "Рейтинг", яке проводилося з 20 по 24 червня, показувало наступні цифри:
- "Слуга народу" - 45,3%
- "Опозиційна платформа - За життя" - 12,1%
- "Голос" - 8,4%
- "Європейська солідарність" - 7,2%
- "Батьківщина" - 7%
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