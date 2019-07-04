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До Верховної Ради, як і раніше, можуть пройти п'ять партій. Про це свідчать результати свіжого дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування проводилося з 29 червня по 3 липня в усіх регіонах України, окрім Криму та окремих частин Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,2%.

Лідером електоральних симпатій залишається "Слуга народу", яка, втім, продовжує втрачати популярність. Якщо на початку червня цю політсилу готові були підтримати 48,2% виборців, то зараз про це заявили тільки 42,3%.

Ось як виглядає список усіх партій, що долають п'ятивідсотковий бар'єр (серед тих, хто визначився з вибором і планує піти на вибори):

"Слуга народу" - 42,3%

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,4%

"Європейська Солідарність" - 8,3%

"Голос" - 7,2%

"Батьківщина" - 7,2%

Окрім того, партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8% виборців, "Опозиційний блок" - 3,1%, політсилу "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, "Громадянську позицію" та Радикальну партію - по 2,4%, партію ВО "Свобода" - 2,3%. Усі інші політсили, згідно з опитуваннями, набирають менше 2%.

Серед усіх опитаних 62% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні 21 липня, ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% - не голосуватимуть, 3% - не визначилися.

Що було в попередньому дослідженні?

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Попереднє опитування групи "Рейтинг", яке проводилося з 20 по 24 червня, показувало наступні цифри:

"Слуга народу" - 45,3%

"Опозиційна платформа - За життя" - 12,1%

"Голос" - 8,4%

"Європейська солідарність" - 7,2%

"Батьківщина" - 7%

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