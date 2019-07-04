Кишеньковий годинник продали за рекордні $4,5 мільйона

Копирайт изображения Sotheby's

Кишеньковий годинник, створений Джорджем Деніелсом, "найкращим годинникарем усіх часів", встановив новий рекорд: на лондонському аукціоні Sotheby's за нього заплатили 4,5 мільйона доларів.

Модель годинника називається Space Traveller I. Хто саме погодився заплатити за нього таку суму - невідомо. Покупець побажав залишитися анонімним.

Цей годинник був створений у 1982 році, з 1988 він був частиною приватної колекції.

Він став найдорожчим годинником з усіх, що коли-небудь були створені незалежними годинникарями.

Автор виробу, доктор Джордж Деніелс, колись сказав про Space Traveller I, що "це саме той тип годинника, який знадобиться вам для подорожі на Марс".

Експерт із годинників Роджер Сміт каже, що ціна цього годинника цілком відповідає масштабам впливу доктора Деніелса на індустрію виготовлення годинників.

Копирайт изображения Sotheby's Image caption Усі деталі для годинників Джордж Деніелс виготовляв власноруч

"Це винятковий виріб, - каже пан Сміт. - Ще один яскравий приклад креативності його автора".

Доктор Деніелс був відомий тим, що усі компоненти годинників виготовляв вручну - навіть найменші деталі.

Минулий рекорд так само належав годиннику його виробництва - у 2017 році іншу модель Space Traveller продали за 4 мільйони доларів.

Джордж Деніелс помер у 2011 році. За все життя він виготовив всього 27 годинників.

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