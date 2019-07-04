У Луцьку встановили кубик з руками і ногами. Це - пам’ятник студенту

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Днями на території Луцького національного технічного університету відкрили пам'ятник студенту. Вийшло неочікувано.

"Не побоюсь сказати, витвір мистецтва"

Відкриття скульптури приурочили до 53-річниці вишу: на захід зібралися чимало студентів і викладачів навчального закладу, які хотіли дізнатися, яким же вийшов пам'ятник - це до останнього тримали у секреті.

Під час урочистої церемонії зі вступним словом виступив ректор ЛНТУ Петро Савчук.

"Все, що ми робимо, ми робимо заради студентів, аби університет випускав успішну конкурентну молодь. Сьогодні ми відкриваємо, не побоюсь цього сказати, витвір мистецтва, інженерної думки та символ, який, я сподіваюся, допоможе нашим студентам досягати ще кращих результатів [...] Я вітаю вас зі святом. В добру путь, кубик", - сказав пан Савчук.

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Чому ректор вирішив використати слово "кубик" стало зрозуміло після того, як зі скульптури зняли білу тканину, що покривала пам'ятник до офіційного відкриття.

Виявилося, пам'ятник студенту - це людиноподібний куб з руками і ногами, сумкою на "плечі" і дипломом у руках.

Як зазначають "Волинські новини", таку несподівану форму скульптури використали невипадково: "Куб є символом перемоги людського духу над грубою матерією".

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Як і можна було б очікувати, у соцмережах на відкриття пам'ятника відреагували не без іронії: чи не найбільше жартували над словами ректора про "витвір мистецтва та інженерної думки".

Користувач Facebook Андрій Мацкевич навіть порівняв скульптуру з кількома іншими пам'ятниками, які раніше активно обговорювали у мережі - зокрема, із пам'ятником свині у Полтаві. "Який кращий?" - запитує пан Мацкевич.

Втім, є й ті, кому пам'ятник студенту сподобався: "Як на мене - дуже оригінально та креативно", - написав один з інтернет-користувачів.

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