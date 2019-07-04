Онука Назарбаєва звинуватили в нападі на поліцейського в Лондоні

Копирайт изображения Айсултан Назарбаєв / Facebook

У Королівському суді лондонського району Сазарк пройшли попередні слухання у справі 28-річного Айсултана Назарбаєва - онука колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Його звинувачують в тому, що він, перебуваючи під дією наркотиків, чинив опір поліцейським - вдарив і вкусив одного з них.

Айсултан Назарбаєв - син Даріги Назарбаєвої, старшої доньки екс-президента, і його опального зятя, нині покійного Рахата Алієва. Він є випускником військової академії в Сандхерсті.

Попередні слухання за його справою розпочалися 4 липня. Вони проходять у відкритому для преси режимі. Назарбаев перебуває під вартою, свою провину в нападі на поліцейських заперечує.

Під час судового засідання Назарбаєв сидів у спеціальній кімнаті з прозорими стінами в центрі великої зали суду - за весь час він не вимовив ані слова. Втім, жодних запитань у сторін процесу до нього й не було.

Представник сторони обвинувачення Грегор Маккінлі розповів, що 3 червня цього року Назарбаєв влаштував дебош в одному з готелів у центрі Лондона: виходив на балкон, погрожував стрибнути з нього і кричав, що накладе на себе руки.

Вже 5 червня сцена повторилася в одній з квартир у центрі міста - цього разу сусіди викликали поліцію. За словами Маккінлі, Назарбаєв поводив себе дуже агресивно, знову говорив про самогубство і напав на констебля Росса Самбрука, який приїхав за викликом - вдарив його в грудну клітину і вкусив за ліву руку. Поліцейський у відповідь застосував електрошокер.

Назарбаєва звинувачують у нанесенні шкоди людині та в пошкодженні майна.

Онука екс-президента Казахстану затримали і доставили до поліцейського відділку. Під час судового засідання Грегор Маккінлі, не називаючи імен, розповів, що правоохоронцям надійшов дзвінок від "представників влади Казахстану": співрозмовник, ймовірно, планував зам'яти ситуацію, щоб "не ганьбити" родину Назарбаєвих. Втім, поліцейські "вступати в контакт відмовились".

Копирайт изображения Anatoli Ustinenko/TASS Image caption Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв грається з онуком, Айсултаном Назарбаєвим

За словами Маккінлі, Айсултан Назарбаєв вживав кокаїн, і саме цим було зумовлена його поведінка. Паспорт в нього конфіскували.

Сторона обвинувачення звернула увагу на те, що родина затриманого може допомогти йому отримати дипломатичний паспорт, щоб той мав змогу залишити територію Великої Британії і уникнути відповідальності - і закликав цього не допустити.

Видання Zakon.kz з посиланням на друзів Айсултана Назарбаєва повідомило, що ніякого дебошу 5 червня він не влаштовував. Нібито його знайома дівчина випадково закрила квартиру і попросила Назарбаєва відкрити двері зсередини - задершись у квартиру через вікно. Це побачили сусіди, які й викликали поліцію. Правоохоронці, за версією друзів, самі поводилися грубо з "людьми азіатської зовнішності".

Адвокат Назарбаєва Алісдейр Вільямсон суті справи під час судових слухань не обговорював. Він запевнив, що його клієнт з великою повагою ставиться до британських законів, і слова про те, що він може втекти з Великої Британії, для нього "образливі".

Адвокат запропонував відпустити Назарбаєва під заставу в розмірі 90 тисяч фунтів і дозволити йому проживати в його квартирі - з певними обмеженнями. Приміром, він повинен буде щодня відвідувати поліцейський відділок і ночувати вдома. Окрім того, адвокат визнав, що в його клієнта є наркотична залежність і сказав, що зараз тривають пошуки клініки для лікування.

Сам Айсултан Назарбаєв ще у 2017 році у своєму Facebook визнавав, що вживав наркотики після смерті батька Рахата Алієва, який втік з Казахстану до Австрії і, за офіційною версією, і наклав на себе руки в тамтешній тюрмі. Тоді Назарбаєв казав, що із залежністю йому допомогли впоратися його дід і Всевишній.

Суддя Філіпп Барбел під час засідання сказав, що готовий відпустити Назарбаєва під заставу, але лише за умови, що той одразу ж ляже на реабілітацію в клініку: бажано в Priory - відомий центр для наркозалежених, де в різні періоди реабілітацію проходили музиканти Еммі Вайнхаус і Роббі Вільямс, футболіст Джордж Бест і актор Джонні Депп.

Тепер завдання людей з оточення Айсултана Назарбаєва - переконати клініку провести оцінку його стану і підтвердити необхідність госпіталізації. В іншому випадку, його залишать під вартою.

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