На роль нової Русалоньки затвердили темношкіру акторку. Багато хто до цього не готовий

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Компанія Disney затвердила темношкіру акторку Геллі Бейлі на роль Аріель у новому римейку класичного мультфільму "Русалонька". Цей вибір одразу ж викликав масу запитань.

"У Геллі - унікальне поєднання душевності, юності, цнотливості і глибини, плюс - чудові вокальні дані", - сказав режисер Роб Маршалл.

Сама 19-річна співачка і учасниця дуету Chloe x Halle заявила, що її мрія збулась.

Фільм зніматимуть наступного року. Це мюзикл, нові пісні для якого напише Лін Мануель Міранда.

Геллі Беррі, лауреатка премії "Оскар", чиє ім'я співзвучне з іменем молодої співачки, висловилася на її підтримку у Twitter: "Дуже хочу побачити, що тобі це вдасться".

Не менш позитивною була й реакція Наомі Скотт, яка зіграла у недавньому римейку "Алладіна": "Ця дівчина просто всіх розірве, а ви до цього не готові. Давай, крихітко!".

Як виглядає Аріель?

Чимало користувачів вказують на те, що "справжня" Аріель в мультфільмах була рудою та білошкірою.

"Расисти кричать: "Русалки не можуть бути темношкірими!"? Але ж і краби не розмовляють - це художнє перебільшення. Помовчіть", - каже публіцист Ламар Джайлс.

"Русалонька живе на тропічному кораловому рифі з лобстером з ямайським акцентом. Дивно, що вона з самого початку була білою", - пише комік Кейтлін Моран.

Їй одразу ж заперечує користувачка @mekurr: "Виправте мене, якщо я помиляюся, але хіба в принципі можливо, щоб Аріель була темношкірою? Вона живе під водою - як туди потрапляє стільки сонячного світла, щоб вироблявся меланін? Ніхто не цікавився?".

Копирайт изображения AFP Image caption Образ Аріель дуже популярний у фанатів косплею

"Господи, ви поводите себе так, ніби Ганс Крістіан Андерсен власноруч назвав казку "Білошкіра рудоволоса Русалонька", - жартує користувачка @biticonjustine.

Інші намагаються уявити, що було б, якби білу акторку затвердили на роль анімованої героїні, яка традиційно була темношкірою.

"Я темношкіра, і я розчарована. Для мене очевидно, що Аріель - біла. Серйозно - всі були б обурені, якби Тіанну у "Принцесі і жабі" зіграла Майлі Сайрус", - міркує Valgirl1900.

З нею погоджується росіянка Ріна: "Усі проти Русалоньки у виконанні Геллі не тому, що ми не толерантні і расисти, а тому що Аріель біла! І якби умовну Покахонтас зіграла б умовна Ель Фаннінг, обурення було б стільки ж. Досить знущатися над канонами (які ви ж і створили)".

"Навіщо взагалі перезнімати старі хіти?"

Втім, багатьох кіноманів хвилює не стільки колір шкіри нової Русалоньки, скільки сам факт того, що Disney останнім часом постійно перезнімає старі мультфільми - замість того, щоб створювати нові.

Приміром, у березні наступного року на екрани планують випустити новий "Мулан" - оригінальна версія цього мультфільму вийшла на екрани наприкінці 1990-х.

Між іншим, головну роль там зіграє китайська акторка Лю Іфей, і компанію Disney вже встигли звинуватити у "відбілюванні" героїні - мовляв, вона мала б бути "більш темношкірою".

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