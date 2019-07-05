В одеському аеропорту понад добу тримали письменника з Азербайджану. Чому?

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В міжнародному аеропорту "Одеса" понад добу тримали азербайджанського письменника і дослідника Білаля Хасана.

Пан Хасан розповів у коментарі BBC News Україна, що прилетів до Одеси у четвер, 4 липня, о 10 ранку. Вийти з аеропорту йому вдалося лише вдень у п'ятницю за допомогою представників посольства.

В Одеському прикордонному загоні Держприкордонслужби повідомили, що у п'ятницю в аеропорт приїхали представники посольства Азербайджану для вирішення питання пропуску їхнього громадянина в Україну.

Раніше у Facebook відома азербайджанська журналістка Хадіджа Ісмайлова повідомила, що у пана Хасана забрали паспорт і сказали йому, що і документ, і його самого передадуть правоохоронним органам у Баку.

Білаль Хасан зазначив, що питання вирішилося за допомогою посла Азербайджану та представників азербайджанської спільноти.

Він розповів BBC News Україна, що до цього перебував у нейтральній зоні аеропорту.

"Вони (українські прикордоннки. - Ред.) просто відібрали паспорт і казали, що посадять мене на літак до Баку в неділю, віддадуть мої документи стюардам, а ті - нашим прикордонникам", - розповідав письменник.

Він сказав, що причину затримання йому не повідомляли.

"Кажуть, що такий порядок. Зі мною дуже агресивно спілкувалися. Кілька разів погрожували фізичною розправою", - розповів письменник.

За його словами, це не перший його приїзд до Одеси.

Копирайт изображения Facebook/Bilal Həsən Image caption В таких умовах в аеропорту Одеси письменник Білаль Хасан провів більш ніж добу

Раніше про те, що письменника тримають в аеропорту повідомила у Facebook азербайджанська журналістка Хадія Ісмаїл.

"Він не злодій, не військовий, не росіянин, навіть не друг Росії. У нього зарезервований і сплачений готель, є зворотний квиток", - написала журналістка.

Що кажуть українські прикордонники?

У Держприкордонслужбі заявили, що у пана Хасана не було достатньо підтверджень для його перебування в Україні.

"Його не пропустили, згідно зі статтею 8 закону України про прикордонний контроль. Невиконання одного з пунктів цього закону надає можливості прикордоннику здійснювати непропуск", - пояснив начальник прес-служби Одеського прикордонного загону Костянтин Кізім.

Він пояснив, що в Україну прилітають багато людей і багатьох з них затримують на західному кордоні України: "Дуже багато нелегальної міграції до Європи. Тому ми дуже жорстоко до цього зараз ставимося".

Копирайт изображения Facebook/Bilal Həsən Image caption Білаль Хасан (в центрі) зміг потрапити на території України після втручання посольства Азербайджану

За даними правозахисника Бориса Захарова, письменник прилетів в Україну "з 50 доларами в кишені", решта грошей була в нього на банківських картках. До того ж, він не мав документального підтвердження мети перебування.

Прикордонники цілком мали право не дозволити йому потрапити на територію країни, каже пан Захаров.

За його словами, Білалю Хасану не загрожує видача правоохоронцям його країни, в Азербайджані його не переслідують.

Щодо умов утримання письменника в нейтральній зоні пан Захаров сказав: "Це бозна-що. Але так у всіх незаможних країнах. У Єгипті, наприклад, людям взагалі навіть води не дають".

Журналістка Хадіджа Ісмайлова зазначила, що тим, хто приїздить до України, не повідомляють про норму щодо суми готівкових коштів, які вони повинні мати з розрахунку на день перебування.

Прохання дати можливість зняти готівку з банкомата в аеропорту ігнорують, так само як і вимоги надати адвоката та перекладача, зазначила журналістка.

У жовтні 2017 року в аеропорту "Бориспіль" при вильоті у Дюссельдорф затримали азербайджанського опозиційного журналіста Фікрета Гусейнлі, за запитом Азербайджану за лінією Інтерполу. В Азербайджані його звинувачували у шахрайстві та незаконному перетині кордону.

Журналіста тримали в Україні пів року, поки суди розглядали питання його екстрадиції в Азербайджан. Зрештою, пан Гусейнлі виїхав у Нідерланди, де кілька за років до того отримав притулок і громадянство.

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