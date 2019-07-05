"Танки як на Червоній площі": як у США відзначили День незалежності

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У п'ятницю, 5 червня, іноземна преса пише про таке:

Як пройшло святкування Дня незалежності США

Чи може застуда вилікувати від раку

Як вплинули санкції на продажі російської зброї

Де знайшли дорогу, якою ходив Ісус

Трамп як "римський імператор"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Президент Дональд Трамп, його дружина Меланія та інші після його промови під час масштабних святкувань Дня незалежності у Вашингтоні

Всі люди рівні, але є людина рівніша за інших - Дональд Трамп, пише Guardian.

Президент-шоумен влаштував у Вашингтоні феєричне святкування Дня Незалежності, поводячись, як справжній римський імператор, пише газета.

Для того, щоб покрити кошти на подію, зібрали 2,5 мільйони доларів за вхід.

Член Конгресу Елеанор Нортон звинуватила президента у "мілітаризації" свята, сказавши: "Ніщо не може бути більш невлучним, аніж танки у [парку] Mall".

Однак Трамп заперечив, що таким дорогим хизуванням повторює практику авторитарних країн і марнує гроші платників податків.

Президент хотів, щоб танки їхали вулицями, але його спинили інженери, зазначає Independent.

Та хоч Вашингтон непридатний для танків, президент із реаліті-шоу повсюди бачить голлівудську сцену. Тож танки все ж таки влаштували, але статично, біля Меморіалу Лінкольну, на що знадобилось 750 тисяч доларів.

На таке шоу Трампа надихнуло святкування Дня Бастилії у Франції, яке він побачив у 2017 році, зазначає видання. Однак через брак повноцінного військового параду, цьогорічна подія більш нагадувала парад на Червоній Площі в Москві: не було ані маршу армійських легіонів, ані танків, що рухаються вулицями.

Попри те, що Трамп у своїй промові закликав Америку до єдності, подія створила зворотний ефект, додає газета.

Зокрема, одна жінка літнього віку на запитання про те, чому це свято важливо для неї, відповіла: "Тому що ми перемогли тиранію і залишились вільними". Коли репортер зауважив: "А, від англійців", вона уточнила: "Ні, від Гіларі Клінтон!"

Застуда проти раку

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Застуда може вилікувати рак, пише Telegraph.

Британські вчені укололи 15 пацієнтам вірус застуди перед тим, як вони пройшли хірургічну операцію з видалення пухлин сечового пухиря. У кожному з випадків ракові клітини знищили.

Науковці кажуть, що застуда може стати "універсальним агентом" боротьби з хворобою, замінивши звичні процедури, такі як хіміотерапія.

Таке лікування в першу чергу спрямовано на пацієнтів із раком сечового міхура, але також може принести надію хворим на інші види цієї недуги, зазначають експерти.

Учені сподіваються, що така процедура буде доступна менше ніж за три роки.

Більшість пухлин у сечовому міхурі не мають імунних клітин, тому з ними важко боротися. Однак дослідження показує, що вірус застуди CVA21 вражає пухлину, змушуючи імунні клітини нападати на злоякісне середовище і вбивати його.

Професор Університету Суррея Гардев Панда каже, що знахідка може створити "революцію" в лікуванні раку.

Росія досі заробляє на зброї

Копирайт изображения EPA Image caption "Безпілотник-камікадзе "ZALA Ланцет"" концерну "Калашников" представили у червні

Росія заробляє на продажі зброї попри санкції, пише Washington Times.

Минулого року концерн Калашникова, яким володіє державна компанія Ростех, збільшив продажі на 86 % - до 632 мільйонів доларів, - а його виробництво зросло на 20 %.

До санкцій, концерн продавав 90 % зброї цивільним клієнтам за кордон, більшість із них у США. Тепер компанія концентрується на продажі зброї військовим клієнтам, яким постачає 70 % своєї продукції. Однак імена клієнтів не називає.

Цього року компанія представила два нові дрони. Очікується, що вони будуть значно дешевшими, аніж ізраїльські чи американські.

Минулого року Росія обігнала Британію, ставши другою країною у світі за обсягом виробництва зброї після США. Уперше з 2002 року Британія поступилася другим місцем.

Успіху Росії посприяла війна у Сирії, каже Стокгольмський Інститут Дослідження Миру. Сам Володимир Путін називав цю війну "безцінною" можливістю тестувати нову зброю і рекламувати її клієнтам.

Тож попри значне скорочення державних видатків на оборону, Росія продовжить постачати світові зброю, вважає російський аналітик Руслан Пухов, адже "Путін - продавець".

До того ж, росіяни захоплені військовою галуззю. "Для росіян це як неолімпійський спорт", - каже Пухов.

Дорога, якою "ходив Ісус"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стародавню дорогу випадково виявили під час ремонту трубопроводу

В Ізраїлі відкрили дорогу, якою Ісус начебто ходив до Єрусалимського храму, пише Daily Mail.

Її викопали з-під картопляного поля за 100 мільйонів доларів. Дорогу випадково виявили у 2004 році працівники, які чинили зламану трубу на цьому полі.

Стежка, відома як Паломницький шлях, розпочинається біля джерела під назвою Сілоамський басейн, де паломники очищали себе до того, як іти до Храму.

Розкопки почалися у переважно палестинському районі Сілуан. Їх фінансували російський мільярдер Роман Абрамович, американський меценат Шелдон Адельсон і засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон.

На відкритті дороги був присутній Еллісон, а також дружина ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху Сара.

Однак присутність американських представників викликала нові звинувачення США в тому, що вони допомагають Ізраїлю поширювати юдаїзм на сході Єрусалиму.

Ізраїль захопив східний Єрусалим у 1967 році. Палестинці досі розглядають цю територію як столицю майбутньої незалежної держави і вбачають у розкопках намір Ізраїлю домінувати над містом.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC